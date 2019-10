Newlat debutta sul segmento STAR di Borsa Italiana

Borsa Italiana dà il benvenuto a Newlat Food SpA sul segmento STAR, dedicato alle medie imprese che si impegnano a rispettare requisiti di eccellenza in termini di trasparenza, corporate governance e liquidità. Questa, la prima ammissione IPO sul segmento STAR nel 2019.

Newlat Food SpA è un importante player multibrand, multiprodotto e multicanale nel settore agroalimentare italiano ed europeo con un ampio portafoglio di prodotti e marchi di proprietà, conosciuti a livello nazionale ed internazionale.

Il ricavato complessivo derivante dal collocamento istituzionale riferito al prezzo di offerta e al netto delle commissioni riconosciute nell’ambito del collocamento istituzionale, senza tener conto dell’esercizio dell’Opzione Greenshoe, è pari a circa 70,5 milioni di Euro. La capitalizzazione della società è pari a 230 milioni di Euro, senza tener conto dell’Opzione Greenshoe.

Quotazione IPO Newlat sul segmento STAR di Borsa Italiana: l’intervista di Affaritaliani.it a Barbara Lunghi, Primary Market Manager di Borsa Italiana



Lunghi (Borsa Italiana): "Ci auspichiamo che Newlat faccia da esempio alle altre matricole del settore"

Barbara Lunghi, Responsabile Primary Markets di Borsa Italiana, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it : “Il segmento STAR di Borsa Italiana racchiude le eccellenze imprenditoriali italiane che negli anni hanno compiuto uno sforzo per posizionarsi nei portafogli degli investitori internazionali più blasonati. Investire su governance, liquidità e trasparenza informativa ha garantito un over performance dell’indice del segmento costante con +250% dal 2001 e una quota di investitori esteri pari all’85% della quota tenuta dagli investitori istituzionali. Oggi ci sono 77 società sul segmento STAR; il Gruppo Newlat è la prima IPO su STAR del 2019. Ci auspichiamo che faccia da esempio alle altre matricole del settore. Ad oggi siamo arrivati a 33 ammissioni. Ci aspettiamo di consolidare e aumentare questi numeri toccando dei record intermedi in numero di ammissioni”.

Quotazione IPO Newlat sul segmento STAR di Borsa Italiana: l’intervista di Affaritaliani.it a Angelo Mastrolia, Presidente e Amministratore Delegato di Newlat Food SpA



Mastrolia (Newlat): "Siamo ottimisti: abbiamo piani di sviluppo importanti e la raccolta sul mercato consentirà nuove acquisizioni"

Angelo Mastrolia, Presidente e Amministratore Delegato di Newlat Food SpA, ha dichiarato ai microfoni di Affaritaliani.it : “Il mercato STAR è il mercato di Borsa Italiana rivolto alle aziende che hanno grandi potenzialità di crescita; la nostra azienda, negli ultimi 15 anni, è cresciuta moltissimo se si pensa che siamo partiti da meno di 10 milioni nel 2004 e che ne abbiamo raggiunti 325 ora. Riteniamo di poter investire ancora grazie alla raccolta e che il fatturato possa raddoppiare. Siamo ottimisti: abbiamo piani di sviluppo importanti e la raccolta sul mercato consentirà nuove acquisizioni”.

Quotazione IPO Newlat sul segmento STAR di Borsa Italiana: l’intervista di Affaritaliani.it a Elisabetta Neuhoff, Amministratore Unico di Cose to Media