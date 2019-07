Nexi: 95,7 milioni di profitti nel semestre Nexi (+13,13%). Ebitda su del 20%

Nexi ha chiuso il primo semestre del 2019 con un utile normalizzato di pertinenza del gruppo pari a 95,7 milioni, in crescita del 13,3% rispetto al dato pro forma dello stesso periodo del 2018 (i dati contabili sono pari rispettivamente a 58,4 e a 4,9 milioni). L'ebitda e' cresciuto del 20% a 232,9 milioni, grazie a ricavi saliti del 6,9% a 467,3 milioni e a costi in calo del 3,7% a 234,5 milioni. I risultati, sottolinea la societa' in una nota, sono 'in linea o superiori alle aspettative per l'anno'.



Di conseguenza, Nexi 'rivede in miglioramento per il solo anno 2019 la guidance finanziaria precedentemente annunciata'. La societa' si attende ora un ebitda 2019 di circa 500 milioni (contro i 490 previsti in precedenza) e un rapporto posizione finanziaria nette/ebitda pari a circa 3 volte (da 3,2). 'I risultati del primo semestre 2019 - ha commentato l'a.d. Paolo Bertoluzzo - confermano un trend di crescita, in parte anche al di sopra della guidance annunciata, grazie alla crescita del mercato, alle nostre iniziative di sviluppo e a una continua riduzione dei costi.



In questi primi sei mesi - ha aggiunto - abbiamo continuato a investire in tecnologia, innovazione e competenze per rafforzare sempre di piu' l'offerta di prodotti e servizi per le banche partner e confermarci la paytech leader in Italia. Nel corso dell'anno proseguiremo in questa direzione, promuovendo al massimo lo sviluppo dei pagamenti digitali nel nostro Paese, a beneficio delle banche, dei cittadini, delle aziende e della Pa, e contribuendo al processo di digitalizzazione e modernizzazione del nostro Paese'.

Per quanto riguarda il solo secondo trimestre, l'ebitda e' cresciuto del 19,1% rispetto allo stesso periodo del 2018 a 122,3 milioni, i ricavi sono aumentati del 6,9% a 240,8 milioni e i costi sono scesi del 3,4% a 118,6 milioni. Tornando al semestre, il margine ebitda calcolato come percentuale del fatturato e' migliorato di circa 6 punti percentuali e si e' attestato al 50%.



La societa', spiega il comunicato, 'conferma il forte focus sugli investimenti in tecnologia e innovazioni, con capex totali a quota 59 milioni. Al 30 giugno 2019 il debito finanziario netto e' pari a 1,5 miliardi contro i 2,5 di fine 2018 'anche grazie al rimborso e rifinanziamento del debito eseguiti dopo l'Ipo'.