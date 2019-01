Nexi introduce Apple Pay per i clienti delle proprie banche partner.

Nexi al fianco della Polizia Postale contro i pericoli della rete.

Nexi, la PayTech delle banche, si dimostra ancora una volta al fianco delle Istituzioni supportando “Una vita da Social”, la campagna di iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete per i minori realizzata dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e del Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza.

Il progetto, che ha l’obiettivo di contrastare tutte le forme di prevaricazione connesse ad un uso distorto delle tecnologie, prevede un tour itinerante sul territorio nazionale: nelle 47 tappe previste verranno incontrati oltre 1 milione e mezzo di studenti ai quali verrà spiegato il fenomeno del cyberbullismo, in ottica di sensibilizzazione e responsabilizzazione su questo delicato argomento.

Nexi partecipa con entusiasmo a questa iniziativa ponendosi l’obiettivo di essere parte attiva nel processo di digitalizzazione responsabile del Paese a fianco delle nuove generazioni e delle Istituzioni.

Prosegue dunque il percorso di Nexi, operatore strategico per il Paese, per promuovere la conoscenza degli strumenti di pagamento digitale e formare le nuove generazioni ad un loro utilizzo corretto.