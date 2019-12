Nexi, Cdp favorevole a nozze con Sia. Gualtieri vuole il big dei pagamenti

Grandi manovre per costruire il campione nazionale dell'infrastruttura dei pagamenti mediante la possibile integrazione fra Nexi e Sia. Lo scrive Il Messaggero aggiungendo che Cdp, nel suo doppio ruolo di player statale per lo sviluppo del sistema e di azionista di maggioranza di Sia, si sta adoperando per accelerare l'unione con il gestore della piattaforma che fa funzionare i pagamenti degli italiani.



L'accelerazione nasce dal pressing esercitato dalla francese Wordline, numero uno europeo del settore, che vorrebbe fare l'affondo su Sia. Ufficialmente in questa fase Cdp esamina anche l'Ipo di Sia e non ha ancora assunto una decisione, stante che sul progetto si dovrebbero pronunciare anche Mef e fondazioni rappresentati nel cda. Tesoro e fondazioni sono favorevoli al campione nazionale dei pagamenti, in quanto manterrebbe in mani italiane un'attività giudicata strategica.