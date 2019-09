Nick Granger entra in PIMCO in qualità di Managing Director

PIMCO, uno dei maggiori gestori degli investimenti obbligazionari a livello mondiale, ha assunto Nick Granger in qualità di Managing Director e Gestore in analisi quantitativa. Nick Granger lavorerà presso la sede di Newport Beach e risponderà a Mihir Worah, Managing Director e Chief Investment Officer – Asset Allocation e Real Return. Entrerà in PIMCO nel primo trimestre 2020.

In questa veste, Nick Granger dirigerà il team quantitativo di PIMCO e collaborerà con gli oltre 255 gestori della società. Si concentrerà sul potenziamento dell'utilizzo delle strategie quantitative, oltre a gestire portafogli e a incontrare i clienti. PIMCO ha molti anni di esperienza nelle strategie quantitative e attualmente dispone di più di 100 analisti quantitativi, data scientist e gestori quantitativi.

"Siamo entusiasti dell'arrivo di Nick, che vanta una lunga esperienza nello sviluppo e nella gestione di strategie quantitative in tutte le classi di attivo e gli stili. Ciò ci consentirà di potenziare le nostre vaste competenze in ambito quantitativo", ha dichiarato Dan Ivascyn, Group Chief Investment Officer di PIMCO. "PIMCO ha già investito notevoli risorse nell'analisi e nelle strategie quantitative e punta a essere all'avanguardia nell'investimento quantitativo, nella tecnologia e nell'analisi statistica", ha aggiunto.

"Le tecniche quantitative contribuiscono in misura significativa all'efficienza operativa ed esecutiva di PIMCO, nonché alla sua gestione del rischio e al suo processo d'investimento, dal momento che il fabbisogno di dati e di tecnologia è in costante aumento", ha dichiarato Emmanuel Roman, Chief Executive Officer di PIMCO. "Avendo lavorato con Nick per molti anni, posso confermare personalmente che offrirà a PIMCO e ai nostri clienti competenze e conoscenze approfondite".

Nick Granger entra in PIMCO da Man Group nel Regno Unito, dove è stato Chief Investment Officer di Man AHL e membro del Man Group Executive Committee. Ha lavorato come gestore del programma multi-strategia sistematico di punta di Man AHL e in precedenza è stato Co-Head of Research e Deputy CIO di Man AHL. È entrato in Man AHL nel 2008, inizialmente dirigendone le strategie di trading sistematico della volatilità e successivamente supervisionando la ricerca in tutte le classi di attivo all'interno del gruppo.

Ha conseguito una laurea in matematica con il massimo dei voti presso la Oxford University e un dottorato in logica matematica presso la University of Manchester.

