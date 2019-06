Niel punta al Belgio. Offerta per Nice Matin. Rumors

Xavier Niel continua a investire nei media. Il proprietario del gruppo di telecomunicazioni francese Iliad, presente anche Italia, ha fatto sapere di essere in trattative esclusive per l'acquisto del 34% di Nice Matin dalla belga Nethys Capital Group che vuole uscire dall'azionariato. Il quotidiano Nice Matin, con le sue sette edizioni è da tempo in crisi di diffusioni e pubblicità, come la maggior parte della stampa mondiale.

Si tratta, scrive Italia Oggi, della quota maggioritaria in mano a un soggetto terzo, dal momento che il 66% delle azioni è posseduto dai 456 dipendenti riuniti nella cooperativa Scic-Nice Matin, che già hanno mostrato tutta la propria contrarietà all'ingresso di Niel nell'azionariato.