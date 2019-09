Nissan, Ceo Saikawa pronto a dimettersi per bonus ingiustificati e eccessivi

La casa automobilistica giapponese Nissan starebbe per perdere nuovamente la sua leadership. Secondo la stampa giapponese, il Ceo Hiroto Saikawa potrebbe dimettersi a causa del pagamento di bonus ingiustificato ed eccessivo. Saikawa avrebbe già annunciato le sue dimissioni internamente. Lo scrive il quotidiano economico giapponese "Nikkei". Non è ancora chiaro, tuttavia, quando il passo sarà annunciato pubblicamente. Nissan non ha voluto commentare la notizia.

Il consiglio di vigilanza di Nissan discuterà i risultati di una indagine interna sulle irregolarità nei pagamenti dei bonus oggi. L'azienda che sta registrando vendite deboli negli Stati Uniti e in Europa, aveva già subito la condanna dell'ex presidente del Consiglio di amministrazione e manager Carlos Ghosn, attualmente è detenuto in Giappone, dove è in attesa di giudizio per cattiva condotta finanziaria.