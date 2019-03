Nissan: l'ex patron Ghosn esce dal carcere dopo 100 giorni di reclusione

L'ex patron di Nissan, Carlos Ghosn, ha lasciato il carcere di Tokyo dopo piu' di 100 giorni in stato arresto. Dovra' adesso attendere in Giappone il processo per presunte irregolarita' finanziarie.

Ghosn, che era stato arrestato nella capitale nipponica il 19 novembre scorso, e' uscito dal centro penitenziario del quartiere di Kozuge alle 16:32 ora locali.

Il manager, ex presidente anche di Renault e Mitsubishi, ha pagato una cauzione di un miliardo di yen, circa 8 milioni di euro, e dovra' comunque rispettare una serie di condizioni fissate dal tribunale, tra cui la proibizione di lasciare il Paese.