Nissan, Ghosn lascia l'incarico di Ceo. Al suo posto Hiroto Saikawa

Cambio della guardia ai vertici di Nissan Motors. Carlos Ghosn lascia l'incarico di Ceo e, al suo posto, dal primo aprile prossimo arriverà Hiroto Saikawa. Ghosn, detto "il killer dei costi", uno dei leder dell'auto tra i piu' rinomati per aver salvato la casa nipponica dal collasso finanziario trasformandola in un brand di successo globale, restera' come presidente del board del secondo costruttore automobilistico giapponese.

"Continuerò a supervisionare e guidare il gruppo, sia indipendentemente che nell'ambito dell'alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi", ha dichiarato Ghosn in un comunicato. Saikawa ha ricoperto finora l'incarico di co-chief executive ed è presidente della Japan Automobile Manufacturers Association.

"Confido che la squadra di management che ho sviluppato negli ultimi 18 anni ha il talento e l'esperienza per perseguire gli obiettivi operativi e strategici del gruppo", ha sottolineato Ghosn.