Nissan, gli utili crollano del 95%. Tagliati oltre 12 mila posti di lavoro

Nissan: taglia 12.500 posti, utili affondano 95%

La compagnia automobilistica giapponese Nissan annuncia il taglio di 12.500 posti e un crollo del 95% degli utili netti nel primo trimestre a 6,4 miliardi di yen (59 milioni di dollari), a causa della forte discesa delle vendite soprattutto negli Usa e in Europa.

"Nissan ridurra' del 10% la sua capacita' produttiva alla fine dell'esercizio 2022" annuncia la societa', precisando che "in linea con l'ottimizzazione produttiva la compagnia ridurra' la sua forza lavoro di 12.500 unita'". NissanMotor sta lottando per riprendersi dalla turbolenze dopo l'arresto dell'ex presidente Carlos Ghosn. L'attuale amministratore delegato Hiroto Saikawa, in particolare, punta sulla riduzione dei costi nel tentativo di fronteggiare soprattutto il calo dei profitti negli Usa, diminuiti drasticamente negli ultimi due anni. Nissan impiega attualmente 140.000 persone in tutto il mondo.