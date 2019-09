Nissan, il Ceo Saikawa lascia la guida. Ora strada in discesa per Renault-Fca?

Il governo francese incrocia le dita e spera che Renault (di cui è azionista al 15%) riesca a rafforzare l’alleanza con Nissan (partecipata dal gruppo della losanga al 43,4%). Un’alleanza che i giapponesi cercano di riequilibrare almeno sin dalla caduta dell’ex numero uno Carlos Ghosn, presidente e amministratore di Renault chiamato 20 anni or sono al capezzale di una Nissan moribonda (di cui divenne presidente e amministratore delegato fino al 2017), ma poi finito in carcere per una vicenda di sottrazione di fondi e che i francesi sembrano disponibili a rivedere, per poter poi eventualmente giocarsi da una posizione di forza la partita con Fiat Chrysler Automobiles.

Ecco perché la caduta di Hiroto Saikawa, successore di Ghosn (che lo accusa di aver cospirato ai suoi danni) ai vertici di Nissan dopo l’ammissione di aver intascato compensi gonfiati nell’ambito della distribuzione di bonus e stock option, potrebbe riguardare anche il produttore italo-americano, tornato a salire in borsa dopo ferragosto proprio sulle voci di rinnovati contatti tra Fiat e Renault per cercare di superare gli ostacoli che avevano fatto ritirare la proposta italiana di un matrimonio in salsa europea in grado di generare 5 miliardi l’anno di sinergie. Nozze destinate eventualmente ad allargarsi ai giapponesi in un secondo momento.

Saikawa, ha ufficialmente annunciato Nissan, si dimetterà tra una settimana, il 16 settembre, per essere rimpiazzato entro fine ottobre (tra i nomi che circolano spicca quello di Jun Seki, attuale senior vice president di Nissan che sta già gestendo la riorganizzazione del gruppo) dopo che il Cda del gruppo, come ha confermato il presidente Yasushi Kimura, gli aveva chisto di fare un passo indietro. Saikawa da parte sua sostiene di aver intascato i bonus gonfiati solo per un errore dell’azienda (la gestione dello schema di compensi, ha maliziosamente fatto notare, risaliva all’era Ghosn) e si è detto pronto a restituire le somme in eccesso.

L’uscita di scena di Kimura, sembra sperare ministro francese dell’Economia, Bruno Le Maire, potrebbe consentire di aggiornare la comune “visione industriale” delle due società in un momento strategico in cui il mercato sembra pronto ad andare verso le auto elettriche e a guida autonoma, dopo che il dieselgate ha di fatto già messo fine a questo tipo di motorizzazione almeno per i veicoli leggeri. Non solo: ai giornalisti che a Cernobbio hanno provato a chidere al ministro una conferma del riavvio dei colloqui con Fca, Le Maire ha risposto in politichese spiegando che si tratta solo di ipotesi e che (ri)aprire anche il fronte di trattativa italiano mentre sono in corso grandi manovre in Giappone non sarebbe saggio.

La sensazione è dunque che si vada verso una maggiore integrazione, se non una fusione vera e propria, tra Renault e Nissan e che questa sia condizione necessaria (ma non necessariamente sufficiente) per arrivare, non prima del 2020, ad eventuali nozze con Fca. In questo modo gli eredi Agnelli rischiano di perdere quel vantaggio dato dalla possibilità di far pesare sul tavolo delle trattative la presenza sul mercato statunitense e marchio come Jeep e Alfa Romeo. Non è comunque detto che le cose si risolvano così rapidamente in favore di Renault.

La più grande sfida, secondo molti, consisterà nel raggiungere una struttura di partecipazione azionaria equilibrata (Nissan al momento ha un 15% in Renault, privo però di diritto di voto) che riduce l’eccessiva influenza della politica francese nelle strategie industriali dei due produttori. Un punto che, se superato, potrebbe vincere anche i timori italiani di un’eccessiva ingerenza di Parigi in un futuro matrimonio “a tre”. Il rischio latente è che una nuova governance, a fronte di un’azionariato frammentato, rischi di funzionare sulla carta più che nella pratica: in fondo le “fusioni tra pari”, insegna la storia, sono belle da immaginare ma molto difficili da gestire.

Luca Spoldi