Nissan-Renault: nuove accuse per Ghosn, resta in carcere

L'ultimo giorno di carcerazione preventiva arrivano nuove accuse per Carlos Ghosn, 64 anni, l'ex capo di Nissan-Renault. La corte distrettuale di Tokyo ha formalizzato un'incriminazione con l'accusa di abuso di fiducia aggravata e di comunicazioni inesatte sulla propria retribuzione. Ghosn era stato arrestato lo scorso 19 novembre mentre si preparava a lasciare il Giappone. Ghosn avrebbe scaricato sulla societa' un trasferimento di circa 15 milioni di dollari fatto su una succursale in Arabia Saudita, in cambio di garanzie di credito a fronte di perdite su investimenti personali.