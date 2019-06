Nissan: "Rivedere l'alleanza con Renault". Saikawa alza il tiro per l'ok a Fca

Mentre si attende il via libera del Cda di Renault alla fusione con Fca (domani è in programma la riunione del board) e il viaggio del presidente del gruppo italo-americano John Elkann in Giappone per convincere Nissan a partecipare all’operazione, il Ceo del gruppo nipponico Hiroto Saikawa inizia ad avanzare le richieste in caso di disco verde alla fusione italo-francese.



La proposta attualmente in discussione tra Fca e Renault "è una fusione completa che, se realizzata, altererebbe significativamente la struttura del nostro partner Renault. Ciò richiederebbe una revisione fondamentale della relazione esistente tra Nissan e Renault”, ha precisato infatti il manager giapponese dopo che subito dopo una prima analisi la scorsa settimana, Tokyo aveva leggermente aperto alle nozze. "Dal punto di vista della protezione degli interessi di Nissan, Nissan analizzerà e prenderà in considerazione i suoi rapporti contrattuali esistenti e il modo in cui dovremmo operare in futuro", ha aggiunto Saikawa.



Oltre agli stakeholders di tutta Nissan, il manager deve rassicurare anche il governo giapponese che il gruppo auto resterà una società indipendente. Fattore che implicherà una ridefinizione del termini della partnership tra Renault e Nissan: sarebbe illusorio infatti pensare, scrive il Sole 24 Ore, che la parte giapponese accetti di rimanere partecipata al 43% dalla Casa della Losanga mentre la sua quota del 15% in Renault si diluirà fino a dimezzarsi, con la magra consolazione che avrebbe finalmente accesso ai diritti di voto (oggi assenti) e che la quota del governo francese si ridimensionerebbe nella stessa sua misura.



Mentre Tokyo inizia ad alzare il velo sui propri desiderata, anche dalla Francia dove la scorsa settimana il Ceo della concorrente Peugeot ha commentato in maniera velenosa il mega-merger dell'auto, il mondo transalpino si sta muovendo per puntellare quella quella che Carlos Tavares ha definito una "takeover virtuale" di Torino (che si starebbe approfittando anche delle difficoltà borsistiche di Renault) sulla Casa della Losanga.

