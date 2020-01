Nissan vuole chiudere con Renault. Rumors: piano segreto per il divorzio

Nissan-Renault, c'è aria di separazione. Il CEO Goshn intanto resta in Giappone

Nissan vuole chiudere con Renault. Secondo quanto rivela il Financial Times, i dirigenti di Nissan stanno "intensificando i piani segreti di emergenza" per separarsi dalla casa della Losanga alla cui guida arriverà da Seat l’italiano Luca De Meo.



La volontà di Nissan di mettere fine alla alleanza ventennale tra le due case automobilistiche ha fatto sortito immediatamente i propri effetti sul listino azionario di Parigi dove il titolo Renault è precipitato in discesa del 3,6% a 40,3 euro.



Secondo diverse fonti, i piani prevedono una divisione totale in ingegneria e produzione, nonché modifiche al consiglio di amministrazione di Nissan, impegni che si sarebbero intensificati dopo la fuga di Ghosn dal Giappone alla fine di dicembre. Sotto il profilo azionario, la casa francese detiene il 43% dei diritti di voto di Nissan Motor mentre i giapponesi hanno una quota del 15% nel capitale di Renault priva dei diritti di voto.



Un divorzio completo, secondo il quotidiano finanziario della City londinese, costringerebbe probabilmente entrambe le case automobilistiche a cercare nuovi partner in un settore alle prese con il calo delle vendite e l'aumento dei costi dal passaggio ai veicoli elettrici.



Inoltre renderebbe le due aziende più piccole in un momento in cui i rivali si stanno espandendo, con Fiat Chrysler e Psa che si fondono e Volkswagen e Ford che formano la loro alleanza.