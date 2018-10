Nobel Economia 2018 a William Nordhaus e Paul Romer

Il comitato dei Nobel norvegese ha assegnato il premio per l'Economia a William D. Nordhaus e Paul M. Romer. Al primo per aver studiato l'inter-relazione tra i cambiamenti climatici e l'economia, il secondo per lo studio sulla crescita endogena, da cui sono emerse nuove ricerche sulle politiche che incoraggiano l'innovazione e la crescita a lungo termine.

L'attivita' umana, spiega il comitato, ha contribuito al rapido aumento delle temperature medie medie negli ultimi 100 anni e la ricerca dello statunitense William Nordhaus mostra come "l'attivita' economica interagisca con la chimica e la fisica di base sui danni causati dagli effetti del cambiamento climatico". Nordhaus e' stato il primo a creare un modello quantitativo che descrivesse l'interazione globale tra economia e clima. Il suo modello e' ora diffuso e viene utilizzato per esaminare le conseguenze degli interventi sulla politica climatica, ad esempio le tasse sulle emissioni di Co2.

Romer, anche lui statunitense, e' intervenuto durante la presentazione in diretta audio. Le sue ricerche hanno dimostrato "come gli economisti possano perseguire un tasso di crescita sano" e come le forze economiche influenzino le imprese a produrre nuove idee e innovazione. Entrambi i vincitori ha affermato la Royal Academy of Sciences, "hanno sviluppato metodi che affrontano alcune delle sfide fondamentali e piu' urgenti del nostro tempo: combinare la crescita sostenibile a lungo termine dell'economia globale con il benessere della popolazione del pianeta". Nordhaus e Romer si divideranno il premio da 9 milioni di corone svedesi (circa 860.000 euro).