Nomina in Samsung Electronics Italia: Marnati guiderà il comparto Audio Video

È Bruno Marnati il nuovo Head of Audio Video division di Samsung Electronics Italia.

Marnati riporterà direttamente a Sung Taek Lim, il Presidente della filiale italiana, e sarà responsabile dello sviluppo del business del comparto Audio Video.

Il bocconiano Bruno Marnati, in Samsung Electronics dal 2007 – dove ha ricoperto diversi ruoli nella divisione Audio Video fino alla nomina a Direttore vendite nel 2015 –, sostituisce Marco Hannappel, attuale Vice President della filiale italiana, che ha deciso di lasciare l’azienda per cogliere una nuova opportunità professionale. Entrato in Samsung nel 2013, Hannappel ha guidato con successo il business Audio Video, consolidando la posizione di Samsung in Italia quale leader del mercato dei TV.