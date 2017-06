Nominato il nuovo cda della Consip

Cambiano i vertici di Consip, la Centrale acquisti della pubblica amministrazione italiana al centro da mesi di una delicata vicenda giudiziaria e politica (che oggi ha coinvolto anche il pm Woodcock e la giornalista Federica Sciarelli). Finisce così l'era di Luigi Marroni.

Il nuovo amministratore delegato di Consip è Cristiano Cannarsa, presidente diventa Roberto Basso e nella terna dei consiglieri entra anche Ivana Guerrera. Il nuovo cda è stato nominato dal ministero dell'Economia e delle Finanze, unico azionista, al termine di un'assemblea lampo nel tardo pomeriggio, dopo una serie di stop and go nel corso della giornata.

L'assemblea della società era prevista per le 12, poi slittata alle 15, ed infine posticipata di 24 ore per poi invece essere riconvocata. Mancava infatti l'accordo sul nome del nuovo amministratore delegato, che doveva subentrare all'ad uscente. Marroni, che non è indagato nell'inchiesta che riguarda sospetti di corruzione negli appalti Consip, aveva annunciato nei giorni scorsi l'intenzione concludere quella che aveva definito una "bellissima esperienza". Il cda era decaduto lo scorso 17 giugno con le dimissioni dei due rappresentanti del Tesoro, Luigi Ferrara e Marialaura Ferrigno.

Il nome di Cannarsa era già circolato da tempo. Ingegnere meccanico, romano, classe 1963, è l'attuale numero uno - presidente e ad - di un'altra società del Mef, la Sogei, dove era arrivato nel 2011 quando la società attraversava un periodo complesso per le inchieste che avevano coinvolto Marco Milanese, consigliere politico di Giulio Tremonti. la sua nomina apre quindi una nuova partita per individuare il nuovo ad di Sogei.

Roberto Basso, leccese del 1965 è attualmente il direttore della Comunicazione istituzionale del Mef ed il portavoce del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. A completare il cda, che rimarrà in carica per il triennio 2017-2019, Ivana Guerrera, attualmente responsabile dell'Ufficio per il coordinamento dell' attività amministrativa di supporto al Direttore Generale del Tesoro.