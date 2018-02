Il miglior trimestre degli ultimi 12 anni in termini di utile netto per Nomura. Il colosso bancario giapponese, in sofferenza in Borsa dall'inizio dell'anno (-13%), ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con profitti per 779,3 milioni di dollari, in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un guadagno che, ha fatto sapere la società finanziaria con sede a Tokyo, corrisponde a 22 centesimi per azione.