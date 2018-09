Nova Re SIIQ, risultato di esercizio pari a Euro 715 migliaia

Nova Re SIIQ: il CdA approva la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018

- Ricavi netti da locazione: Euro 3.066 migliaia;

- Risultato di esercizio: Euro 715 migliaia;

- Ebitda: Euro 2.704 migliaia;

- Patrimonio Netto di Gruppo: Euro 66.161 migliaia (rispetto Euro 68.559 migliaia al 31 dicembre 2017);

- Indebitamento finanziario netto: Euro 77.364 migliaia (rispetto Euro 75.966 migliaia al 31 dicembre2017);

- Patrimonio immobiliare: Euro 139.239 migliaia



Il Consiglio di Amministrazione di Nova Re SIIQ S.p.A. (MTA: NR), riunitosi in dataodierna sotto la Presidenza di Giancarlo Cremonesi, ha approvato la Relazione Finanziaria Semestrale al 30giugno 2018.Commenta il Consigliere Delegato Stefano Cervone: “Secondo le linee del piano industriale si è proceduto allavalorizzazione del portafoglio esistente, di cui una delle tappe importanti è stata la vendita dell’immobile di ViaVittor Pisani a Milano, con una significativa plusvalenza mentre la perdurante incertezza dei mercati finanziariinduce a uno slittamento del progetto di aumento di capitale per cassa a un momento più favorevole. Il risultatodel semestre si conferma positivo, tenendo conto dell’incremento dei costi connesso a un rafforzamento del teamprofessionale della Società in vista degli ambiziosi obiettivi aziendali”.Eventi di rilievo del primo semestre 2018Si riportano di seguito gli eventi significativi del periodo 1 gennaio – 30 giugno 2018:Nel periodo 1-15 gennaio sono stati esercitati ulteriori 4.000.000 di Warrant, e sono state conseguentementesottoscritte e interamente liberate 4.000.000 nuove azioni ordinarie rivenienti dall’Aumento di Capitale a serviziodell’esercizio dei Warrant deliberato l’8 maggio 2017, al prezzo di 0,20 per azione (comprensivo di sovrapprezzoper 0,10), per un ammontare complessivo di 800.000,00 (comprensivo di sovrapprezzo per 400.000,00).Il 14 febbraio il Consiglio di Amministrazione di Nova Re ha approvato il nuovo Piano Industriale 2018-2024,elaborato con il supporto di Mediobanca come advisor finanziario, che presenta un focus su immobili adestinazione prevalentemente ricettiva (hotel, residenze sanitarie assistenziali, residenze studentesche, seniorhousing), da promuovere attraverso operazioni di rafforzamento patrimoniale mediante aumenti di capitale percassa e in natura. La Società continua, inoltre, a considerare opportunità d’investimento in altre asset class,facendo leva sulle competenze presenti in-house per sfruttare le opportunità di creazione di valore che dovesserovenire dal mercato. Il piano prevede anche l’eventuale opportunità di conversione di compendi immobiliari adestinazione d’uso diversa, con operazioni di re-development che potrebbero offrire maggiori prospettive dicrescita dei rendimenti. In pari data il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nomina del ConsigliereDelegato Stefano Cervone quale Direttore Generale della Società e l’assunzione del Consigliere Ing. ClaudioCarserà quale dirigente e Direttore Responsabile dell’Area Immobiliare con la qualifica di Head of Real Estate.Nova Re SIIQ S.p.A. – Via del Tritone, n. 132 - 00187 Roma - Tel. 02.49688268 – Fax 02.49688274Capitale Sociale Euro 35.536.699,67 i.v. – CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1479336In data 28 febbraio il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato il programma di acquisto dimassimo 2.700.000 azioni ordinarie di Nova Re SIIQ S.p.A., pari a circa lo 0,87% del capitale sociale postaumenti di capitale deliberati in data 8 maggio 2017; all’esecuzione del programma è stato destinato l’importomassimo stimato in circa 0,6 milioni ed è stato conferito un apposito incarico di Buy Back all’intermediarioautorizzato Mediobanca S.p.A., che effettua gli acquisti in piena indipendenza e senza alcuna influenza da partedella Società.Il Cda, il 23 marzo, ha approvato il progetto di bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2017 e ha decisodi distribuire un dividendo di 950.000 a valere sulla parte disponibile della riserva sovrapprezzo azioni.Il 27 aprile l’Assemblea degli Azionisti ha approvato all’unanimità il bilancio dell’esercizio 2017, deliberando tral’altro il raggruppamento delle azioni secondo un rapporto di 1:30, la distribuzione del dividendo pari ad Euro0,092 post raggruppamento, la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione per il biennio 2018-2019 e ilrinnovo dell’autorizzazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. In pari data il nominato Consiglio diAmministrazione ha attribuito le deleghe, confermando Stefano Cervone quale Consigliere Delegato, istituito iComitati endo-consiliari e rinnovato il programma di acquisto di azioni proprie finalizzato alla costituzione di unmagazzino azioni proprie cui attingere per l’attribuzione delle bonus share ai sottoscrittori delle azioni rinvenientidall’aumento di capitale per cassa deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2017.In data 7 maggio è stato eseguito il raggruppamento azionario nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 30 azionipossedute (previo annullamento di n. 26 azioni ordinarie messe a disposizione da un Azionista che si è reso a ciòdisponibile). Per effetto del raggruppamento il capitale sociale di Nova Re, pari a Euro 35.536.699,67, è rimastoinvariato, ma risulta suddiviso in n. 10.378.175 azioni ordinarie prive di valore nominale. Sono stateconseguentemente adeguate le modalità di esercizio dei Warrant in circolazione, nel rispetto di quanto previstodal “Regolamento dei Warrant Nova Re SIIQ S.p.A. 2017 – 2020” (all’esito del raggruppamento occorrono 30Warrant per sottoscrivere una nuova azione ordinaria Nova Re SIIQ di compendio dell’aumento a servizio deiWarrant al prezzo unitario, comprensivo di sovrapprezzo, di Euro 6,00).Il 22 giugno, in esecuzione delle delibere consigliari del 20 dicembre 2017 e del 27 aprile 2018, è statosottoscritto l’accordo preliminare per la vendita dell’immobile di Milano, via Vittor Pisani 19, al prezzo di 32 milionidi euro.Fatti di rilievo emersi dopo il 30 giugno 2018Il 20 luglio i Sindaci effettivi Marrazza, Presidente, e Converti hanno rassegnato le dimissioni dalla carica persopraggiunti impegni professionali, anche tenuto conto dell’intervenuto trasferimento della sede legale a Roma. Aseguito di tali dimissioni, anche il Sindaco effettivo Buttarelli ha rassegnato le dimissioni per consentire l’integralerinnovo del Collegio Sindacale mediante il meccanismo del voto di lista, garantendo in tal modo il rispetto delprincipio di necessaria rappresentanza delle minoranze.In data 31 luglio è stata perfezionata la vendita dell’immobile di Milano, via Vittor Pisani 19 al prezzo di 32 milionidi euro, con la stipula del relativo contratto definitivo. L’operazione ha generato per la Società una plusvalenzanetta pari a circa 1,2 milioni di euro (l’Immobile era iscritto in bilancio a circa 30 milioni di euro).In data 24 agosto è maturato il diritto dei sottoscrittori della prima tranche dell’aumento di capitale per cassadeliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2017 di richiedere l’assegnazione gratuita di unabonus share ogni 10 nuove azioni ordinarie sottoscritte nell’ambito del menzionato aumento per cassa, nonalienate e rimaste depositate presso un intermediario finanziario aderente a Monte Titoli senza soluzione dicontinuità sino al 24 agosto 2018. Il numero massimo di bonus share da assegnare, arrotondato per difettoall’unità intera, è pari a 315.142 bonus share (corrispondenti al 3,0366% circa del capitale sociale dell’Emittente).In data 5 settembre la Società, a seguito delle indiscrezioni apparse su taluni quotidiani, ha confermato di averricevuto dal Ministero di Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei ServiziSocietà soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Sorgente SGR S.p.A.Nova Re SIIQ S.p.A. – Via del Tritone, n. 132 - 00187 Roma - Tel. 02.49688268 – Fax 02.49688274Capitale Sociale Euro 35.536.699,67 i.v. – CF/P.IVA/Registro Imprese n. 00388570426 – R.E.A. n. 1479336Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie Ufficio VI, in data 4 settembre, la comunicazioneche è stata provvisoriamente aggiudicata l’offerta presentata dalla Società avente ad oggetto la locazionedell’immobile sito in Bari, Via Saverio Dioguardi 1. In caso di esito positivo degli ordinari controlli amministrativipropedeutici alla stipula del contratto e alle ulteriori verifiche tecniche, il palazzo verrà destinato a sede delTribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso lo stesso al canone di 850 mila euro annui oltre IVA,salvo verifica di congruità del canone e del rilascio del nulla-osta da parte dell’Agenzia del Demanio.Il 12 settembre l’Assemblea degli Azionisti nominato il nuovo Collegio Sindacale per il triennio 2018-2020 erinnovato l’autorizzazione al Consiglio di Amministrazione all’acquisto e alla disposizione di azioni proprie. In paridata il Consiglio di Amministrazione ha conseguentemente deliberato di avviare: (i) un programma “accelerato”tramite un’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale per l’acquisizione entro il 5 ottobre 2018 di n. 239.256azioni proprie (pari al 2,3054% circa del capitale sociale di Nova Re) necessarie per procedere (tenuto contodelle n. 75.886 azioni proprie già detenute dalla Società) all’assegnazione delle bonus share ai sottoscrittoridell’aumento di capitale per cassa deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 8 maggio 2017 che hannomantenuto senza soluzione di continuità le nuove azioni sottoscritte sino al 24 agosto 2018 (i.e. per i 12 mesisuccessivi alla data di sottoscrizione), e (ii) un secondo programma “ordinario” finalizzato alla costituzione di unmagazzino azioni proprie cui attingere per l’attribuzione delle bonus share ai sottoscrittori del menzionatoaumento per cassa che manterranno senza soluzione di continuità le nuove azioni sottoscritte sino al 24 agosto2019 (i.e. per i 24 mesi successivi alla data di sottoscrizione). Il periodo di adesione all’OPA ha avuto inizio alleore 8:30 del 17 settembre 2018 e terminerà alle ore 17:30 del 5 ottobre 2018 estremi inclusi; il corrispettivounitario offerto è pari a 5,48 euro, con pagamento in data 12 ottobre 2018; in caso di adesioni superiori alquantitativo massimo oggetto dell’OPA, verrà applicato il riparto secondo il metodo proporzionale e la Societàacquisterà da tutti gli aderenti la stessa proporzione delle azioni da essi apportate all’OPA (con arrotondamentoper eccesso all’unità intera).