NTT DATA acquisisce il ramo d'azienda di Xtphere

Grazie all'acquisizione della boutique di consulenza e IT torinese, Xtphere, NTT DATA Italia consolida la propria presenza su Torino e fornisce nuovi servizi integrati ai clienti del settore bancario e assicurativo.

NTT DATA, multinazionale giapponese del settore dell’Information Technology, ha annunciato oggi la sottoscrizione di un accordo che prevede l’acquisizione del ramo d’azienda di Xtphere relativo alle attività di consulenza e fornitura di servizi IT e al software Acerate per il calcolo dei premi assicurativi. Il completamento della transazione, con l’acquisizione del 100% delle quote della newco Xsfera in seguito al conferimento del ramo d’azienda di Xtphere, è previsto per novembre

Walter Ruffinoni, Amministratore Delegato NTT DATA Italia, ha dichiarato: “L’acquisizione delle attività di consulenza e fornitura di servizi IT di Xtphere e del Software Acerate conferma la priorità strategica del mercato assicurativo per il Gruppo NTT DATA a livello internazionale. Grazie a questo accordo consolidiamo in Italia il posizionamento nelle aree core delle compagnie assicurative con l’ingresso di competenze pregiate e di asset distintivi”.

Attraverso questa operazione, NTT DATA Italia rafforzerà le sinergie nazionali dei due poli di Milano e Torino, supportando lo sviluppo di un nuovo centro di competenze tecnologiche, oltre a quelli già esistenti a Napoli e Cosenza.

Mauro Ventre, CEO di XTphere, ha aggiunto: “XTphere è una società ICT innovativa con sede a Torino che ha sviluppato il suo dna su competenze trasversali, passione per le tecnologie e know-how assicurativo e bancario. La nostra crescita riflette gli obiettivi dei nostri clienti di raggiungere il loro piano strategico di trasformazione digitale. L'acquisizione in NTT DATA Group è una fantastica opportunità per sviluppare la nostra esperienza confrontandoci con un pubblico più ampio”.

ACERATE è il motore di calcolo che consente di gestire in modo semplice e veloce le tariffe assicurative dalla configurazione alla quotazione. Velocità di elaborazione, facilità di integrazione e user experience che guidano alla creazione di un nuovo processo tariffario - dalla definizione delle assicurazioni ai test su larga scala. ACERATE emerge da un assemblaggio tra tecnologie all’avanguardia e la possibilità di configurare il piano tariffario rapidamente e intuitivamente, rispondendo al Time To Market con la flessibilità e la velocità, caratteristiche necessarie per soddisfare le continue nuove richieste del mercato assicurativo.

Il motore per la definizione dei prezzi si basa sulla tecnologia Java EE, che consente un adattamento facile alla maggior parte dei sistemi di informazione presenti sul mercato. L'utilizzo di strutture dati altamente flessibili e un'architettura cluster rende la soluzione adattabile alla crescita della domanda, con bassi costi di avvio e operatività. La soluzione ACERATE farà parte del portafoglio di soluzioni di prodotto IP di NTT DATA Italia: insieme a 4Store per i rivenditori, Block Trace la soluzione di tracciabilità basata su Blockchain, IVE (Intelligent Virtual Entity), Hotspot (piattaforma IoT) e Demetra per Open Banking.