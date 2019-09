NTT DATA Harmonic Innovation Week: si chiude l'evento a Castrolibero

Federico Rampini firma la NTT DATA Harmonic Innovation week 2019 all'anfiteatro Castrolibero, un concept di Oltre Open Innovation Hub e Università della Calabria, in partnership con la Fondazione Bruno Kessler e con l’Advisory Strategico di Entopan. Alle 19 l'inaugurazione dell’Innovation Avenue.

Il Centro Storico di Castrolibero si è trasformato, per una settimana, in "Villaggio dell'Innovazione" nel quale generare nuove idee per il futuro.

Alle ore 19.00 si inaugura ufficialmente per tutto il pubblico e i cittadini l’Innovation Avenue: una strada nel centro storico del borgo, nella quale gli innovatori entrano in contatto diretto con i cittadini attraverso dimostrazioni, esperienze interattive e momenti divulgativi.

L’iniziativa che si è tenuta nel centro storico di Castrolibero, ha riscosso un enorme successo di presenze: 5 giorni densi di attività, incontri con il pubblico, eventi culturali, interventi di personaggi di spicco della cultura italiana e internazionale, sono stati i protagonisti del successo dell’Harmonic Innovation Week. Il Centro Storico di Castrolibero si è trasformato in “Villaggio dell’Innovazione” in cui startup, innovatori, centri di ricerca, mentori, grandi player dell’industria, nonché investitori privati e istituzionali si sono incontrati per generare nuove idee per il futuro.

Giorgio Scarpelli, Senior Vice President e Chief Technology Officer & Innovation di NTT DATA Italia, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo è quello di contribuire concretamente all’affermarsi di uno sviluppo tecnologico che ponga al centro la persona umana, favorendo l’incontro e la collaborazione tra diversi soggetti coinvolti nella filiera dell’innovazione per creare un nuovo ecosistema integrato".

Giovanni Greco, Sindaco di Castrolibero, ha dichiarato: "Siamo felici e onorati di aver ospitato, nel nostro piccolo borgo calabrese, l’NTT DATA Harmonic Innovation Week. Le sfide del futuronon riguardano solo la capacità di innovare le tecnologie ma anche e soprattutto la possibilità di ricomporre la distanza tra i cittadini e la cultura scientifica. Un design tecnologico centrato sulla persona presuppone un coinvolgimento delle comunità locali e della società civile. L’iniziativa è un segnale importante per la Calabria e per l’Italia. Se Milano è la capitale tecnologica del Paese, l’Italia è il paese che, come pochi, presenta una varietà, una ricchezza e una coesistenza di aree metropolitane, aree interne e centinaia di piccoli borghi di valore. Il messaggio dell’Harmonic Innovation week è che bisogna puntare su una innovazione aperta, che migliori la qualità della vita delle persone e dei territori, in maniera coesa e integrata".

Francesco Cicione, CEO di Entopan, ha affermato: "La settimana dell’innovazione, che si è svolta dal 16 al 20 settembre a Castrolibero, fa parte di un nuovo paradigma che abbiamo definito Harmonic Innovationche amplia i contenuti dell’Open Innovation, rielabora la co-creazione di soluzioni innovative centrate sulla persona, sui valori legati al territorio, al patrimonio sociale e culturale delle comunità, con un approccio multidisciplinare, nella sintesi tra scienza e sapienza, e con una forte attenzione agli impatti etici dell’innovazione".

Gino Mirocle Crisci, Rettore Università della Calabria, ha detto: "Il village è stato un grande esperimento di creazione di valore, ponendo nello stesso 'reattore' un borgo stupendo, dei player a livello globale, una importante Università e un provider di innovazione. L’auspicio è che 'la reazione' creativa possa proseguire, e per questo stiamo lavorando, potenziando la vocazione per l’innovazione che la regione già parzialmente esprime, affiancando l’asset della ricerca a quelli più tradizionali e storici".

Durante la manifestazione 9 startup innovative, selezionate dall’Harmonic Innovation Contest su un panel di circa 70 partecipanti, hanno presentato il proprio modello di business e la propria value proposition ad una platea di esperti, stakeholders e investitori istituzionali. Le startup selezionate (VirtuItaly, Reset, Innoflex, Macingo, Arcon, Mediaclinics, Altilia, ErreQuadro, ShieldIOT) hanno proposto soluzioni tecnologiche innovative negli ambiti Data & Intelligence, Internet of Things, Customer Experience, Cybersecurity & Blockchain, Intelligent Automation, IT Optimization.

La conclusione dei lavori è a cura di un comitato di esperti che valuterà le proposte emerse durante l’Harmonic Innovation week, costituito da Diego Teloni, Network Advisor di Oltre Open Innovation Hub, e dai professori Piero Dominici dell’Università di Perugia, Gianluigi Greco dell’Università della Calabria, Andrea Bonaccorsi dell’Università di Pisa.

Chiuderà la kermesse l’intervento conclusivo del noto scrittore e giornalista Federico Rampini.