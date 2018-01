L'assemblea degli azionisti di Ntv/Italo, riunitasi in data odierna, ha approvato il progetto di bilancio al 31 dicembre 2017 e la proposta di destinare l'utile d'esercizio (pari a 33.752.354 euro) per 3.752.354 euro a riserva di utili portati a nuovo, e per i restanti 30 milioni di euro alla distribuzione di un dividendo a favore degli azionisti, che sara' messo in pagamento nel mese di luglio 2018. L'assemblea ha anche ratificato il cambio di nome della societa', che diventa Italo spa.