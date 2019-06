Nuova carta platino American Express:esperienze reali nell’ecosistema digitale

American Express continua il percorso di crescita ed evoluzione del business per avvicinarsi alla fascia di giovani consumatori e opinion leader che nell’85% dei casi viaggia regolarmente. La nuova carta platino, in metallo, offre servizi in ambito trasferte e lifestyle, nell’ottica di migliorare la customer experience valorizzando la fisicità della carta all’interno di un ecosistema digitale.

Il nuovo prodotto Platino di American Express, disponibile da domani per la clientela consumer e tra due settimane per il target business, è stato presentato questa mattina a Milano nel ristorante dello chef stellato Carlo Cracco il quale ha ricordato una collaborazione che dura da oltre 12 anni: “Siamo più che partner. Quella con American Express è una collaborazione che ci aiuta a trovare nuove forme di comunicazione e servizi personalizzati per i clienti. Ci piace pensare che anche una cosa semplice come la carta di credito è diventata oggi parte dello stile e prodotto iconico”.

“Per più di 30 anni American Express ha definito l’offerta delle carte premium nel mondo ma oggi siamo orgogliosi di presentare la nuova Platino, una carta in acciaio rivolta a tutta la nuova generazione di viaggiatori curiosi e dalle grandi aspettative. È importante oggi capire l’evoluzione dei nostri clienti e nulla li descrive meglio delle loro passioni e delle loro aspirazioni e Platino è la chiave di accesso a luoghi, persone, eventi e servizi esclusivi”, ha dichiarato Melissa Ferretti Peretti, Country Manager di American Express.

“Il mondo sta andando verso il digitale e tutto sta perdendo la materialità”, ha spiegato Enzo Quarenghi, VP, Head of Acquisition, Early Engagement and Insurance Business di American Express, ad Affaritaliani.it. “Noi vogliamo andare controtendenza con un oggetto che possa coadiuvare l’esperienza di pagamento, circondato da un ecosistema digitale d’avanguardia. Crediamo, infatti, che l’oggetto carta rappresenti un’esperienza a cui non vogliamo che i nostri clienti rinuncino. Il metallo dà anche una percezione di durevolezza, resistenza e robustezza che sono i nostri valori. American Express è da sempre dietro il cliente, lo asseconda nei suoi desideri e lo protegge in caso di necessità”.

VIDEO - Quarenghi, American Express: "Fisicità carta silver ed ecosistema digitale"

“Sono passati 20 anni da quando American Express ha lanciato il primo prodotto platino”, ha raccontato Giovanni speranza, Direttore marketing e prodotto American Express. “In Italia era il 1996. Oggi presentiamo una nuova versione del prodotto platino in linea con la domanda dei consumatori e le loro preferenze d’acquisto”. L’Italia è il primo mercato in Europa, insieme alla Svezia, dove sarà lanciata la nuova carta platino: “Abbiamo deciso di iniziare da qui perché quello italiano è tra i 9 mercati internazionali a più alta capacità di crescita nel settore dei pagamenti”. “Sulla base dei dati in nostro possesso”, ha aggiunto Speranza ad Affaritaliani.it, “assistiamo a una tendenza che dal possesso materiale va sempre più verso la richiesta di esperienza, soprattutto per il target dei giovanissimi. In questo senso, la carta non è più soltanto un oggetto di pagamento ma un espediente che abilita esperienze. Organizziamo, ad esempio, per i nostri clienti platino sessioni di running in cui vengono affiancati da runner professionisti, oppure sessioni di guida sportiva accompagnati da piloti che spieghino le tecniche di guida sicura, posti riservati a eventi musicali e incontri con l’artista: questi sono i tipi di esperienze che i nostri clienti cercano e per i quali abbiamo deciso di rilanciare il prodotto platino”.

VIDEO - Speranza, American Express: "Con carta platino vive l'esperienza Amex"

I servizi Fast Track e Priority Pass migliorano le permanenze in aeroporto: il primo accelera il passaggio alla security nei principali scali italiani mentre il secondo, che già apriva le porte di più di 1200 lounge nel mondo, ora riserva ai soci la possibilità di portare con sé anche un ospite. Tra le sale vip più esclusive, il circuito Plaza Premium, ben rappresentato in Italia al Terminal 3 di Fiumicino, quello di Delta e The Centurion Lounge, con le prestigiose aree relax di Miami, San Francisco e Hong Kong.

Crescono i vantaggi a livello assicurativo: rispetto alla Carta Platino precedente aumentano i massimali delle coperture in caso di infortunio (da 1 a 5 milioni) e protezione di acquisto (da 12 a 30mila euro) mentre, ove ci fosse un annullamento del viaggio, Platinum Card diventa la migliore copertura assicurativa di carta sul mercato.

La quota annuale di 720 euro comprende anche tutti i benefici che Carta Platino già offriva nella prima versione. Il concierge telefonico dedicato 24/7, l’accumulo di punti membership traducibili sia in viaggi che in un catalogo di premi dedicati, oltre al trattamento privilegiato nei migliori ristoranti e hotel del mondo reso possibile dai programmi Fine Hotels & Resorts, The Hotel Collection e The Vacation Collection (a seconda della struttura e della permanenza sono offerti a tutti i titolari buoni da spendere in SPA o al ristorante, l’upgrade della camera e la terza notte gratuita).

Con Platinum e il programma di eventi a pagamento e gratuiti Just for You, American Express si conferma inoltre azienda leader nell’offerta di esperienze lifestyle. Cene d’autore, concerti e spettacoli, eventi sportivi importanti e vacanze, sempre in chiave personalizzata, si rinnovano nel calendario stagionale.

La Carta Platino di American Express esiste anche nella versione Small Business per le piccole e medie imprese e prevede, oltre ai benefici di viaggio, due esclusivi vantaggi business: 99 carte supplementari gratuite per i dipendenti e 52 giorni per pagare gli acquisti aziendali senza oneri aggiuntivi.