Nuova sede genovese per Mediolanum. Doris: non si ferma il sostegno alla città

Inaugurata la nuova sede genovese di Banca Mediolanum in Piazza Raffaele De Ferrari 2. Con i nuovi uffici, la Banca milanese rafforza l’impegno sulla città di Genova, duramente colpita lo scorso anno, aumentando il numero dei banker a disposizione di cittadini e imprese e stanziando un ulteriore plafond di 100.000 euro per i residenti della “zona rossa”.

Questa mattina a Genova si è inaugurata la nuova sede di Banca Mediolanum, nel centro città. Davanti a una platea composta dai rappresentanti delle principali istituzioni del territorio sono intervenuti il sindaco Marco Bucci, l’Assessore allo sviluppo Economico della Regione Liguria Andrea Benveduti e l’Amministratore delegato di Medionalum Massimo Doris, protagonisti di una tavola rotonda moderata dal Direttore del Secolo XIX Luca Ubaldeschi sulle opportunità che si aprono per la città grazie alla rete pubblico-privato.

“Mediolanum è una banca che nasce per erogare credito alle famiglie”, ha commentato l’AD Massimo Doris, con un +27% di credito nel primo trimestre 2019 rispetto allo scorso anno. Oggi la Banca sta facendo grandi investimenti nelle città, aprendo uffici in zone centrali: “Partiti con Roma e Milano”, ha continuato Doris ai microfoni di Affaritaliani.it, “a Genova vogliamo non solo offrire i nostri servizi abituali ai risparmiatori, ma anche aiutare la ripresa dopo il crollo subito lo scorso anno. Per farlo dobbiamo lavorare con le imprese”.

VIDEO - Doris, Mediolanum: “Al fianco di Genova, alle famiglie e alle imprese”

Sulle imprese la Banca ha deciso di andare con prudenza e a piccoli passi: “Abbiamo iniziato con i Pir e investendo sul mercato dell’AIM; poi con l’investment banking in operazioni di finanza straordinaria; lo facciamo, inoltre, con investimenti in fondi chiusi per finanziare le Pmi italiane. Tra questi anche quello appena siglato con Confindustria che conta circa 90 milioni ed è dedicato all’Industria 4.0”. “Non siamo ancora sufficientemente attrezzati per i classici prestiti alle imprese”, ha aggiunto Doris, “ma l’investment banking, da un lato, e i fondi chiusi, dall’altro, ci portano a essere sempre più vicini alla crescita”.

Rispetto all’attuale trasformazione che sta subendo il settore bancario Doris, durante la tavola rotonda, non si è detto preoccupato: “La tecnologia va cavalcata, non temuta. Da tempo investiamo in tecnologia per essere all’avanguardia nell’offrire servizi digitali ai clienti. Ma non possiamo dimenticarci di investire nelle persone, nei consulenti, che sono il primo riferimento dei risparmiatori. Dal mio punto di vista il digitale aiuterà nella fruizione dei servizi, ma il cliente continuerà a cercare la relazione fisica con il consulente nel momento in cui vorrà investire i propri risparmi. Per questo dobbiamo poter contare su grandi professionisti. Ecco il motivo della fondazione di Mediolanum Corporate University dove formare i dipendenti e i family banker”. “Che la crescita sia ferma in Italia è un dato”, ha concluso l’AD, “ma io sono ottimista per natura, perché credo che, se ognuno facesse il massimo che può per il proprio pezzetto, la ripresa arriverebbe”.

“Il nostro è un territorio che sta vivendo una situazione delicata”, ha commentato il sindaco Bucci. “Genova è la città che ha il più alto numero di capitale pro capite d’Italia, ma con gravi ritardi in termini occupazionali. Questo vuol dire che siamo bravissimi nell’accumulare capitale, ma non nel metterlo in circolo nel mercato. In questo senso serve recuperare la fiducia delle persone affinché reinvestano denaro che vada ad aumentare la ricchezza dell’intero territorio. Quando pubblico e privato fanno sinergie è facile recuperare quella fiducia”. “È dunque un’ottima notizia l’apertura della nuova filiale Mediolanum a Genova”, ha aggiunto il sindaco ad Affaritaliani.it, “a dimostrazione che il nostro territorio è in grado di attirare investimenti e che è possibile portare occupazione. Lavorare tutti assieme, in team, pubblico e privato, è il modello vincente”. “Siamo stati i primi ad andare per il mondo e a scoprire le Americhe, oggi dobbiamo riprendere a sfidare i mari e lo possiamo fare grazie alle banche. Con Mediolanum faremo grandi cose”, ha concluso Bucci.

VIDEO - Sindaco di Genova Bucci: "Buona notizia l'impegno di Medionalum in città"

Intervistato da Affaritaliani.it, Andrea Benveduti, Assessore allo sviluppo Economico della Regione Liguria, ha dichiarato: “Il nostro è un tessuto imprenditoriale composto principalmente da Pmi che, per crescere, hanno bisogno di domanda. In Regione stiamo cercando di stimolare questa domanda, soprattutto nel campo del Food & Beverage, ma nella fase successiva – a domanda cresciuta – è la banca che gioca un ruolo fondamentale, aiutando l’offerta ad adeguarsi e le imprese ad aumentare la capacità produttiva. È qui che la finanza sana fa la differenza. Interventi casuali e a pioggia sono inutili; necessario invece è fare rete pubblico-privato. In questo senso siamo grati a Banca Mediolanum per aver creduto nel nostro territorio”.

VIDEO - Benveduti, Regione Liguria: "Fondamentale partnership con Mediolanum"

Banca Mediolanum per Genova: il progetto continua

La nuova apertura si inserisce nel progetto di sviluppo e sostegno a Genova e alla Liguria da parte di Banca Mediolanum, sostegno che ha visto, lo scorso novembre, l’ampliamento della convenzione già sottoscritta con la Fondazione Antiusura Santa Maria del Soccorso di Genova. Con questo nuovo accordo è stato previsto un ulteriore “Plafond” di 100.000 euro, a integrazione di quello già stanziato di 150.000 euro, interamente dedicato ai residenti della “zona rossa”, al fine di sostenere le famiglie e i piccoli commercianti direttamente o indirettamente danneggiate dal crollo del Ponte Morandi.

Con la nuova apertura Mediolanum intende rafforzare la presenza nel territorio ligure e, in particolare, nel suo capoluogo. A Genova la Banca è già presente con oltre trenta professionisti, che aumenteranno ulteriormente nella nuova sede per dare ancora maggiore supporto ai risparmiatori e agli imprenditori genovesi.

Filiale Mediolanum a Genova: non solo business, anche arte

Nei nuovi uffici inaugurati oggi, caratterizzati da ambienti eleganti, funzionali e flessibili, oltre alle attività bancarie e alla consulenza finanziaria gestita dai Private Banker e Wealth Advisor di Banca Mediolanum sono previsti spazi dedicati a eventi d’arte contemporanea, culturali e di formazione economica. La prima mostra “Duet: l’arte della relazione”, che vede esposte le opere di otto artisti italiani che hanno fatto la storia dell’arte mondiale, verrà inaugurata oggi alle ore 18.30 e resterà allestita fino a lunedì 15 luglio.