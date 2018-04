Nuove risorse per Driade e Valcucina di Perissinotto

Nuove risorse per Italian creation group (Icg), holding del made in Italy fondata da Giovanni Perissinotto, ex ceo delle Generali, uscito nel 2012, che possiede i marchi Driade e Valcucina. Qualche giorno fa, infatti, a Corsico (Milano) davanti al notaio Laura Cavallotti, si è svolta un'assemblea straordinaria dei soci che ha deliberato un aumento di capitale a pagamento di massimo 5,7 milioni di euro, da eseguirsi in più tranches.

La ricapitalizzazione mediante emissione alla pari di 5,7 milioni di nuove azioni senza valore nominale, scrive Italia Oggi, dovrà essere chiusa entro il prossimo 3 aprile. Azionista di maggioranza relativa di Icg è Nice Group di Lauro Buoro col 38% seguito dalla Forever di Giorgio Rossi Cairo (che qualche giorno fa ha lasciato la presidenza a Perissinotto), Demetra di Perissinotto e Stefano Core (10% circa), Palessia Multi Asset Sicav (7,2%), Crossfid (6,5%), Daria Tinelli Gorla (vedova di Agostino Rocca) col 3,4% e, fra gli altri, la Blu Acquario Prima di Marco Drago con l'1,6%.