Nuovi dubbi sul taglio della Fed. Borse in calo. Piazza Affari -0,6%

Titoli Stato: spread sale a 210 punti in chiusura - Lo spread tra il rendimento del Btp a 10 anni e l'analogo Bund tedesco resta sopra 200 punti in chiusura, a quota 210,5 dai 202 punti di questa mattina. Il rendimento dei Btp sale a 1,745%.

Chiusura in ribasso per le Borse europee che, sulla scia di Wall Street, hanno perso quota dopo il dato sul lavoro americano (Milano -0,61%, tornata sotto quota 22.000 punti, Parigi -0,48%, Francoforte -0,49%, Londra -0,6% circa e Madrid -0,69%). Oltreoceano, infatti, sono stati creati piu' posti del previsto, mentre il tasso di disoccupazione e' salito, comunque di poco e rimanendo intorno ai minimi da 50 anni: un dato sopra le stime fa aumentare la possibilita' che la Federal Reserve rinvii il taglio dei tassi di interesse, che i mercati attendevano gia' a luglio, e questo non piace agli investitori. Su Piazza Affari, che nelle precedenti quattro sedute aveva guadagnato il 5%, pesano anche le prese di beneficio, oltre al modesto allargamento dello spread (211 punti in chiusura, dai 206 di ieri). Sul Ftse Mib la migliore e' stata Saipem (+1,83%), in recupero grazie all'andamento positivo del greggio, arrivato a guadagnare quasi il 2% (il Wti ad agosto sale ora dello 0,8% e il Brent a settembre dell'1,15%). La peggiore e' stata invece StMicroelectronics (-2,42%) dopo le indicazioni deludenti di Samsung, che attende un calo del 56% degli utili operativi del secondo trimestre. In generale positive le banche, che proseguono sulla via dei rialzi imboccata dopo che la Commissione Ue ha deciso di non aprire una procedura di infrazione contro l'Italia, e deboli le utility. Sul fronte dei cambi, l'euro si indebolisce e si attesta a 1,1215 dollari (1,1273 in avvio e 1,1271 ieri). La moneta unica vale 121,776 yen (121,7 in apertura e 121,62 ieri), mentre il cambio dollaro/yen e' pari a 108,595.