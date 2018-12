Nuovo accordo di Partnership tra Europcar e Scandinavian Airlines

Europcar - brand di Europcar Mobility Group e N ° 1 in Europa nel rent a car – ha lanciato una nuova partnership con Scandinavian Airlines, compagnia di bandiera di Norvegia, Svezia e Danimarca, ottava compagnia aerea in Europa nonché membro di Star Alliance, che collega più di 123 destinazioni in Europa, Stati Uniti e Asia.

Ovunque viaggino, i passeggeri SAS potranno contare sulla qualità dei servizi Europcar grazie ad un vastissimo network di ufficio di noleggio in tutto il mondo.

Quando prenotano il volo, i passeggeri SAS possono accedere alla offerte Europcar e prenotare facilmente anche il proprio noleggio auto.

Siham El Haïl, Head of International Partnerships, ha dichiarato: "Siamo lieti di collaborare con Scandinavian Airlines per offrire servizi di mobilità ai nostri comuni Clienti. Europcar e SAS condividono lo stesso approccio e la stesso orientamento al Cliente; siamo certi che la nostra capacità di accompagnare i passeggeri dal primo all’ultimo miglio del loro viaggio con un’offerta tailor made rappresenti un importante valore aggiunto”.