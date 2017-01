Nuovo fondo per investie in materie prime

Lo scorso anno sono stati investiti a livello europeo quasi 2 miliardi di dollari in ETF su commodity, probabilmente senza un’effettiva convenienza. Il nuovo fondo Source si propone di replicare l’indice Bloomberg Commodity (“BCOM”) ad un costo pari a circa la metà rispetto ad alcuni fondi concorrenti.

“Nel corso del 2016, i mercati delle materie prime hanno registrato buoni risultati, dunque non ci ha sorpreso la raccolta di nuovi asset in ETF su commodity”, ha dichiarato Chris Mellor di Source. “E’, invece, sorprendente che le commissioni su alcuni ETF siano così elevate”. Il fondo Source Bloomberg Commodity UCITS ETF offre un’esposizione molto efficiente a un costo complessivo annuo dello 0,40% soltanto (commissione di gestione dello 0,19% e swap fee dello 0,21%). BCOM è uno degli indici su commodity più conosciuti, lanciato nel 1998[1] che ha accesso a 20 differenti materie prime.

Questo ETF è l’ultimo nato nella nostra gamma di “fondi base” per la creazione di un nuovo portafoglio, che comprende indici come l’S&P 500 e l’EURO STOXX 50 a prezzi estremamente convenienti.” “Oltre ai costi vantaggiosi,” ha aggiunto Mellor, “questi fondi sono assolutamente trasparenti e offrono un tracking preciso, che solo pochi altri concorrenti sono in grado di eguagliare”. A differenza di molti altri provider, pubblichiamo tutte le commissioni in anticipo, pertanto è possibile prevedere la performance di ciascun fondo rispetto all’indice.

Source ha già raggiunto numerosi successi nel mercato delle commodity, con uno dei migliori prodotti in Europa sull’oro, e un ETF “smart beta” ad ampia esposizione. “Come sempre, ci sono investitori che preferiscono un prodotto semplice e senza compromessi, altri ricercano una maggiore complessità,” ha spiegato Mellor. “Noi offriamo prodotti che presentano entrambe le caratteristiche. Il nuovo BCOM ETF, ha già attivi al suo lancio pari a 4 miliardi di dollari e il nostro LGIM Composite ETF, già esistente, è cresciuto costantemente oltre i 300 milioni di dollari”.