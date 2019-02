Nuovo sgambetto di Trump a Pechino. Divieto di uso tlc cinesi su wireless

La settimana prossima il presidente americano, Donald Trump, potrebbe firmare un ordine esecutivo che vieterebbe l'utilizzo di attrezzature tlc cinesi nelle reti wireless americane. Lo scrive il sito Politico. Intanto Gordon Sondland, ambasciatore Usa nella Ue, ha spiegato in una intervista a Bloomberg che le nazioni occidentali che permetteranno l'uso di attrezzature cinesi (incluse quelle di Huawei Technologies) in progetti infrastrutturali cruciali rischiano ritorsioni da parte degli Stati Uniti. Stando a Politico, la direttiva targata Trump verra' diffusa prima del MWC Barcelona, la fiera dedicata al settore mobile in calendario nella citta' spagnola dal 25 al 28 febbraio prossimi.

Volendo potenziare la cyber-sicurezza, Washington spera di lanciare un messaggio chiaro e di condizionare contratti che chiamano in causa tecnologie avanzate. Il rischio per aziende cinesi come ZTE e Huawei (gia' al centro di uno scontro tra Cina e Usa che ha finito per coinvolgere il Canada, che ha arrestato la Cfo del gruppo su richiesta americana) e' che perdano quote di mercato in Europa.

In America sono praticamente gia' messe al bando. La Casa Bianca non ha commentato le indiscrezioni ma un portavoce del suo National Security Council, che riunisce gli esperti di sicurezza nazionale, ha detto che gli Usa "stanno lavorando con alleati e partner che la pensano nello stesso modo per mitigare i rischi legati al lancio della rete 5G e di altre infrastrutture per le comunicazioni". Il messaggio lanciato dall'inviato di Trump a Bruxelles e' invece inequivocabile.

Sondland ha detto: "Non ci sono buone ragioni per fare business con i cinesi, avendo quanto serve per manipolare o spiare i loro clienti (...) Coloro che vogliono tirare dritto e abbracciare ciecamente la tecnologia cinese ignorando queste preoccupazioni potrebbero ritrovarsi in una posizione di svantaggio nell'avere a che fare con noi".