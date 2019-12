Nutella Biscuits boom, alla Ferrero di Balvano turni anche sabato e domenica

Lo stabilimento Ferrero di Balvano (in Basilicata) dove vengono prodotti i Nutella Biscuits a ciclo continuo. A partire dal mese di febbraio gli attuali 15 turni diventeranno 21: tre turni di lavoro per tutta la settimana, sabato e domeniche compresi. La possibilità di arrivare al ciclo continuo era prevista dagli accordi sindacali. Balvano è l’unico stabilimento a produrre i biscotti alla Nutella che vengono venduti in molti paesi de mondo.

La grande richiesta porta all'incremento della produzione dopo lo stop natalizio previsto come tutti gli anni (dal 20 dicembre fino al 6 gennaio). Il blocco è legato alle tradizioni e permette di operare delle manutenzioni.

I Nutella Biscuits sono stati un grandissimo successo: 92 milioni di biscotti (4 milioni e 173 mila confezioni) sono stati venduti nel primo mese in Italia. La Ferrero ha investito 120 milioni sullo stabilimento di Balvano, con circa 150 nuove assunzioni (tutti under 35 con contratti a tempo determinato che in alcuni casi arrivano a nove mesi).