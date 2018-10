Oettinger fa salire lo spread. Rieccoli i nemici dell'Italia e degli italiani

Rieccoli, puntuali, i nemici dell'Italia e degli italiani. La mattinata era partita bene sui mercati con il differenziale Btp/Bund, il famigerato spread, nettamente sotto 300 punti e Piazza Affari in rialzo. Poi arriva lui, Guenther Oettinger, commissario europeo al Bilancio, a dire che l'Ue si appresta a bocciare la Legge di Bilancio del governo Conte. La parziale retromarcia ('Opinione personale') di quanto dichiarato allo Spiegel online (a Borse aperte), naturalmente un quotidiano tedesco, è ancora più ridicola e al tempo stesso drammatica della dichiarazione. Opinione personale del commissario al Bilancio, non all'Agricoltura! Senza nemmeno aver letto la manovra nei dettagli, senza nemmeno aver parlato con il premier Conte o con il ministro Tria, i signori non eletti da nessuno di questa moribonda Europa già mettono l'Italia gialloblù dietro la lavagna. Il progetto è chiaro, stroncare sul nascere la voglia di Cambiamento espressa dai cittadini il 4 marzo prima che dilaghi in tutto il Vecchio Continente e mandi a casa questi dinosauri di Bruxelles. Ma il vento è cambiato davvero e sarà il popolo a sottorrare i giochetti dell'Unione Sovietica Europea buoni solo a far guadagnare qualcosa ai ribassisti e agli speculatori.