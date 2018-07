Officine Maccaferri, Paolo Ramadori è il nuovo Ceo

Officine Maccaferri S.p.A. (Gruppo Industriale Maccaferri-SECI S.p.A.), annuncia l’ingresso di Paolo Ramadori in qualità di nuovo Chief Executive Officer. Laureato in Ingegneria Aerospaziale presso il Politecnico di Milano, e membro dell’Associazione Minds Shaping the Word (formata da Alumni eccellenti del PoliMI), Ramadori ha iniziato la sua esperienza in Comau SpA, dove tra il 1993 e il 2005 ha ricoperto diversi ruoli, tra cui Head of Project Management BU Painting System USA e Head of BU Painting Systems China. Tra il 2005 e il 2011 ha lavorato presso Bombardier Transportation, arrivando a ricoprire il ruolo di Global Vice President Project Management and Bids Locomotives.

Entra successivamente nel Gruppo OC Oerlikon, dove ricopre le cariche di Presidente & CEO di Oerlikon Graziano Group S.p.A., e di Executive Vice President Global Sales, Strategy and Business Development & Global Head of the Product Line Shifting Solutions in Oerlikon Drive Systems. Nel 2017 torna quindi in Bombardier Transportation come Global Head of Product Engine Automated People Movers and Monorail Systems. “Inizio questa nuova esperienza con grande entusiasmo”, dichiara il nuovo CEO.

“Officine Maccaferri è un’azienda in espansione, ambiziosa e forte della sua presenza globale. Sono certo di poter contare sul supporto del Board del Gruppo Industriale Maccaferri-SECI SpA, del Presidente di Officine Maccaferri e di tutto il team per rafforzare il business del Gruppo e trasformarlo in una realtà in grado di essere l’eccellenza nei settori in cui opera.”

“Abbiamo il privilegio di poter accogliere Paolo Ramadori nel nostro team. Con questo ingresso la nostra squadra si rafforza ulteriormente per il perseguimento degli ambiziosi obiettivi previsti nel nostro ultimo piano industriale” – dichiara Alessandro Maccaferri, Presidente di Officine Maccaferri Group. “Con la sua vasta esperienza internazionale, Ramadori ha dimostrato nel corso della sua carriera, capacità e competenze nel definire e attuare strategie all’interno di contesti multinazionali. Siamo felici quindi di dare il benvenuto al nuovo CEO certi di poter continuare insieme il percorso di crescita che abbiamo disegnato.” All’ingresso di Ramadori si aggiunge, in un’ottica di rafforzamento organizzativo a sostegno del piano di sviluppo di Officine Maccaferri, quello di Simone Romano che, dopo aver ricoperto incarichi in Bain & Company Italy Inc. e negli ultimi 5 anni il ruolo di HR Director in SECI-Gruppo Industriale Maccaferri, assume la carica di General Manager di Officine Maccaferri, facendo riporto direttamente al nuovo CEO.