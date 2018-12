Open Fiber, "La nostra strada": il racconto di una grande sfida

Una nuova strada attraversa il nostro Paese per unire le comunità. La strada di Open Fiber verso il futuro è una grande sfida: collegare le grandi città e i borghi più remoti

Open Fiber è nata per realizzare una rete di connessione a Internet in banda ultra larga. Una connessione ultra veloce, efficiente e capillare, per portare il nostro Paese nell’era della digitalizzazione. Una connessione che sta arrivando nelle case delle città e dei borghi, nelle aziende e nella Pubblica Amministrazione.

Open Fiber sta diventando lo strumento, il mezzo e la soluzione che abilita la trasformazione della vita delle persone. La nuova grande opera del terzo millennio è la rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) che unirà il Paese e ogni angolo d'Italia al mondo.

“La nostra strada” è un progetto integrato di comunicazione che racconta l’attuazione della mission di Open Fiber. Una visione veicolata attraverso uno sguardo sulla vita reale delle persone e dei loro territori, e che si compone progressivamente, settimana dopo settimana.

Protagonista de "La nostra strada" è una piccola comunità, all'interno della quale si intrecciano vite e storie. L'agricoltore, il piccolo artigiano, l'albergatore: tutti impegnati per far rinascere il proprio borgo. Sullo sfondo, le vicende di due ragazzi che crescono e costruiscono il loro futuro. La sfida di Open Fiber è infatti collegare le grandi città e i borghi più remoti, portando ovunque la fibra ottica a banda ultra larga.