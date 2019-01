Open Fiber e Nokia: insieme per colmare il digital divide

Open Fiber, il principale attore wholesale-only nel mercato italiano della banda ultra larga, si affida a Nokia per la fornitura e la messa in opera dell’infrastruttura e dei servizi abilitanti nei comuni delle aree bianche.

La rete di Open Fiber viene realizzata in modalità FTTH (Fiber to the Home), con collegamenti in fibra ottica fino a casa dell’utente. L’impiego di nuove tecnologie consentirà di ottenere le massime prestazioni e velocità fino a 1 Gigabit al secondo (Gbps) in linea con la visione dell'UE della Gigabit Society.

Nokia sarà responsabile del progetto completo che comprende la fornitura di prodotti, servizi e software necessari per progettazione, realizzazione, messa in opera e supporto dell'infrastruttura di rete attiva basata sulla tecnologia GPON e le sue future evoluzioni.

Nel piano strategico per la banda ultra-larga nel 2015, il governo italiano ha suddiviso il territorio in quattro clusters geografici (A, B, C e D) sulla base di fattori quali la maggiore o minore densità abitativa, la presenza di copertura di banda larga e la dimensione del mercato. Nokia è stata selezionata da Open Fiber come fornitore unico per l’infrastruttura di accesso dei cluster C e D.

Stefano Paggi, Direttore Network & Operations di Open Fiber: "Abbiamo scelto Nokia come nostro partner per la fornitura dei servizi Gigabit nei clusters C e D e per spianare la strada ai futuri sviluppi ed alle opportunità offerte dalle tecnologie banda ultra-larga. Siamo certi che la notevole esperienza di Nokia nelle reti fisse ci consentirà di realizzare una rete efficiente che impiega i prodotti e le tecnologie piú all’avanguardia. Con le soluzioni Nokia saremo in grado di offrire servizi a 10 Gigabit per secondo (Gbps) e in futuro a 40 Gbps sulla rete di accesso. Avremo anche la possibilità di adottare il paradigma SDAN (Software Defined Networking) potendo sfruttare al massimo il potenziale di una rete di accesso di nuova generazione, ad alta automazione, programmabile ed integrata con gli ambienti in cloud".

Alessandro Manno, responsabile di Global Enterprise in Italia: "Nokia, in qualità di leader mondiale nelle soluzioni di telecomunicazioni e tra le prime aziende al mondo nelle tecnologie in fibra ottica, dispone dei prodotti e della capacità realizzativa di cui Open Fiber ha bisogno. Le soluzioni end-to-end, i servizi professionali, la consulenza, i servizi di assistenza e manutenzione di Nokia riducono il rischio e garantiscono velocità nella realizzazione, offrendo a Open Fiber la possibilità di adottare nuove soluzioni tecnologiche ed estendere le prestazioni delle reti esistenti".

Nokia offrirà anche i propri servizi professionali e l'esperienza tecnica maturata per l'integrazione e la validazione della soluzione tecnica di Open Fiber, l'installazione e messa in servizio, il supporto specialistico, la gestione del progetto e la formazione.