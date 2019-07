Open Fiber, siglato accordo con IRIDEOS

IRIDEOS, il nuovo polo ICT per le aziende creato da F2i, ha siglato un accordo per utilizzare la rete in fibra ottica di Open Fiber su tutto il territorio nazionale, dove IRIDEOS non è già presente con infrastrutture proprietarie.

Open Fiber sta realizzando in circa 8.000 comuni italiani una rete in fibra ottica future proof che è in grado di garantire le massime larghezze di banda simmetriche rese disponibili dalla tecnologia. L’azienda non vende direttamente al cliente finale i servizi in fibra ottica, ma è attiva esclusivamente nel mercato all’ingrosso (wholesale only), offrendo servizi con un approccio neutrale e quindi a parità di condizioni tecniche ed economiche a tutti gli operatori di mercato interessati.

Il portafoglio di soluzioni di connettività IRIDEOS si arricchisce quindi delle infrastrutture interamente in fibra ottica di Open Fiber, sia in modalità Punto-Punto, con collegamento dedicato alla singola sede aziendale, sia in modalità GPON, con collegamento condiviso.

“All’interno di progetti complessi di trasformazione digitale, che sempre più spesso coniugano cloud, datacenter e connettività, è fondamentale disporre di collegamenti in fibra ottica ad altissime prestazioni. Le infrastrutture di Open Fiber ci permettono di espandere ulteriormente la nostra capacità di fornire alle aziende la soluzione migliore, ovunque si trovino” commenta Danilo Vivarelli, Amministratore Delegato di IRIDEOS.

“L’accordo con IRIDEOS conferma il primato tecnologico dell’infrastruttura di rete che Open Fiber sta realizzando in tutto il Paese – afferma l’Amministratore Delegato di Open Fiber Elisabetta Ripa – Siamo felici della partnership con IRIDEOS che ha una focalizzazione sul mercato business sul quale riteniamo di poter fare la differenza grazie all’elevato grado di affidabilità, innovazione e capillarità della nostra rete”.