Open Innovation Contest NTT DATA: ultima chiamate per candidarsi

NTT DATA: annunciato il lancio del decimo concorso internazionale Open Innovation Contest rivolto a startup di tutto il mondo per nuove tecnologie che possano rendere il mondo un luogo migliore. Iscrizioni aperte fino al 31 ottobre 2019 e un premio di 100.000 euro per il vincitore della finale di Tokyo

“NTT DATA continua il suo impegno nell’implementazione di un modello efficace di innovazione aperta, di cui la collaborazione con le startup rappresenta un elemento chiave. L’Open Innovation Contest ci permette di proiettare tale collaborazione verso una dimensione globale”, ha dichiarato Giorgio Scarpelli, CTO e Head of Innovation NTT DATA Italia. “Per questo motivo cerchiamo startup con le quali condividere un percorso di crescita di lungo periodo, per portare insieme sul mercato idee in grado di scalare e generare valore per i nostri clienti italiani ed internazionali.”

La sfida italiana si terrà a Milano il 4 dicembre: il vincitore regionale sarà invitato alla finale prevista il 24 gennaio 2020 a Tokyo, dove competerà per vincere la finale del concorso mondiale.

Per sviluppare un business innovativo insieme a NTT DATA, il vincitore finale riceverà fino a 100.000 euro per sviluppare un proof of concept (POC) con i clienti NTT DATA, oltre a poter contare sul supporto di un team dedicato di consulenti, esperti in tecnologia e business che lavorerà con la startup. NTT DATA contribuirà inoltre a conseguire importanti contatti per mentoring e business per i finalisti ed i vincitori tra la propria base clienti e le reti professionali.

“Questo concorso promuove l’innovazione, contribuendo a collegarsi ai Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite, estende le offerte digitali globali per la nostra azienda, aiuta a far emergere il potenziale dei nostri dipendenti massimizzando i punti di forza aziendali e, soprattutto, fornisce grande valore ai nostri clienti in tutto il mondo in base alle loro esigenze regionali”, ha dichiarato Yo Homma, CEO, NTT DATA.

Le startup potranno scegliere una location e presentare una proposta di business per una collaborazione con le aziende del Gruppo NTT DATA nei seguenti campi: Healthcare and Life Sciences; Finance, Insurance & Payments; Automotive & Manufacturing as a Service; Telecom & IoT; Physical Stores and Marketing; Smart Automation; Data Logistics e Disruptive Social Innovation.

La scorsa ediziona italiana ha visto come vincitore TeiaCare, che offre una soluzione per il monitoraggio dei dati vitali, della postura e dei movimenti dei pazienti attraverso analisi di immagini. Il vincitore mondiale del concorso dello scorso anno, FlytBase, con sede nella città di Pune in India, ora lavora con gli esperti di NTT DATA per mettere in campo la prima piattaforma “Internet of Drones” al mondo, finalizzata all’utilizzo semplificato di droni intelligenti collegati ad applicazioni business su Cloud.