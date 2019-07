Open Space, TIM ci trasporta nell’era del 5G

TIM, l’applicazione del 5G in ambito business e consumer

Già disponibile a Torino e Roma e da oggi a Napoli, il 5G di TIM sarà acceso entro quest’anno in altre 6 città, 30 destinazioni turistiche e 50 distretti industriali con velocità fino a 2 Gbps. Entro il 2021 saranno 120 le città coperte, 200 destinazioni turistiche, 245 i distretti industriali, con una velocità che aumenterà progressivamente fino a 10 Gbps. Dopo l’estate partiranno inoltre iniziative di formazione e alfabetizzazione digitale, gratuite e rivolte a tutti, per accompagnare gli italiani all’utilizzo delle nuove tecnologie

Ma fino a dove possono spingersi gli ambiti di applicazioni del 5G? Come descrivere il mondo che non ha ancora un nome e che presto impatterà sulle vite di ognuno di noi? TIM ha oggi aperto le sue porte per mostrare e raccontare l’era del 5G.

Lorenzo Forina, Chief Strategy, Customer Experience&Trasformation officer di TIM, ha commentato ad Affaritaliani.it: “Parliamo di persone e imprese, che sono due applicazioni molto diverse. Per le persone si tratta di portare la larga banda in tutte le aeree del paese per azzerare il digital divide del Paese. Si parla di applicazioni che necessitano di una bassissima latenza come il gaming, la realtà virtuale. Per le imprese, per cui il 5G è nato, la base è connettere una quantità di oggetti molto ampi: avere la possibilità di una città completamente connessa dove possiamo gestire la condizione d’uso di palazzi e strutture quasi in tempo reale, significa un sistema di trasporto pubblico, di smaltimento rifiuto più efficiente, o anche di smart agricolture. Inoltre il cavo fisico, da un punto di vista meccanico, è un ingombro che domani non ci sarà più”

VIDEO-Forina, Tim:"5G, persone e imprese"

Carlo Nardello, Chief Strategy, Customer Experience&Trasformation officer di TIM ha detto ad Affaritaliani.it : “Nell’ambito consumer potremmo rendere migliore la vita delle persone in ambito smart cities, potremmo far giocare meglio i nostri figli, possiamo incrementare la cultura. Per quanto riguarda l’aria business le applicazioni sono maggiori perché benefici l’interconnessione tra telecomunicazione e computing ci permetterà ad esempio di migliorare considerevolmente la robotica”

Nardello, Tim:"Le applicazioni del 5G in ambito consumer e business"

Per quanto riguarda la diffusione della linea Enrico Bragnasco, responsabile product & portfolio Managment nell’ambito di tencology and innovation office di TIM, ad Affaritaliani.it ha sottolineato: “ Ci stiamo dirigendo su tre tipologie di servizi e applicazioni: una è l’estensione naturale del 5G, il secondo l’accesso a Intenet per le imprese e l’utenza consumer, che andrà a indirizzare sia alcune città che il mondo dei distretti applicazioni. La terza riguarda il mondo industriale in specifico, quindi delle applicazioni verticolai che consentono di costruire delle coperture ad hoc per imprese con requisiti di altissima affidabilità e velocità nelle applicazioni che devono utilizzare”

Bragnasco, Tim:"5G e diffusione della rete"

Andrea Bragagnini project manager TIM Innovation, ci ha infine trasportato nel mondo della realtà virtuale:

Tim 5G, Virtual Reality:" Piazza Navona in un'esperienza virtuale immersiva"

Un altro ambito di indubbio impatto è quello della robotica, in particolar modo il 5G permette il monitoraggio da remoto e la manutenzione predittiva.

Prototipo (TIM-Comau)



TIM, il nuovo spot che racconta lo straordinario impatto del 5G nella vita delle persone

Il nuovo spot, che sarà presto diffuso, può fornire un’idea di come TIM interpreta il 5G: un celebre cardiochirurgo opera a distanza, utilizzando solo le sue mani e, similmente a un direttore d’orchestra che con precisione, decisione e armonia diffonde la sua esperienza, aiutato dall'innovazione che caratteristica il genio e l'estro umano. Lo spot suggerisce quindi come il 5G possa impattare in modo incommensurabile nella vita delle persone, disegnando un futuro i cui contorni sono ancora difficili da definire e da immaginare. Affaritaliani.it ne ha parlato con Luca Josi, direttore brand strategy, media e multimedia entertainment, di TIM, nonché ideatore dello spot, il quale ha sottolineato:“Stiamo raccontando di una tecnologia che non ha ancora il suo vocabolario per la quantità infinita di possibilità che regalerà al nostro vivere quotidiano, ampliando le nostre possibilità. Abbiamo provato a raccontare la massima potenza dell’estensione dei talenti umani: mettere a disposizione un talento unico del cardiochirurgo Masumeci in una situazione eccezionale, perché quando incontriamo le sfortune della vita bisogna incontrare anche la fortuna del caso di avere i migliori talenti intorno a sé. Quando la condizione fisica e geografica frena questa opportunità, la tecnologia può supplire a questo vuoto”

Josi, Tim:" Nuovo spot per catturare la massima estensione dei talenti umani"

Il volto del nuovo spot é Masumaci, il quale ha già avuto esperienza con la tecnologia robotica, un altro ambito in cui il 5G può essere quindi utilissimo. Masumeci ha evidenziato ad Affaritaliani.it : “La tecnologia robotica esiste già da diversi anni, ma la il 5G introduce la possibilità di pover utilizzare il robot a distanza, grazie a una latenza tra il movimento del chirurgo e quello del robot prossima allo zero”.

Masumeci, S.Camillo:"5G e tecnologia robotica"