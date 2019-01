Operazione Jolco da 10,2 mln di dollari per d'Amico International Shipping

d’Amico Tankers, controllata operativa della d’Amico International Shipping (DIS), quotata al segmento Star di Borsa Italiana, firma un accordo per la vendita e “lease back” della motonave Cielo di Houston, una unità di portata lorda pari a 75mila tonnellate, attualmente in costruzione presso Hyundai Mipo, Corea del Sud (nel cantiere Vinashin in Vietnam) e con consegna prevista per gennaio 2019. La nave viene venduta per un importo pari a 38,6 milioni di dollari.

Questo accordo consente a d’Amico Tankers di generare cassa, al momento della consegna della nave, per un importo pari a circa US$ 10,2 milioni, al netto delle commissioni e di costi addizionali connessi, rispetto al preesistente finanziamento, contribuendo quindi al rafforzamento della posizione di liquidità, in vista del completamento del proprio programma di rinnovamento della flotta, e consentendo alla società di beneficiare dell’attesa ripresa di mercato.

A seguito di quest’operazione, d’Amico Tankers manterrà il pieno controllo della nave, grazie ad un contratto di noleggio a “scafo nudo” della durata di 10,2 anni. d’Amico Tankers ha inoltre l’opzione di riacquistare la nave dopo circa cinque anni e dopo sette anni di contratto, a dei livelli competitivi.

Ad oggi, la flotta comprende 48,5 navi cisterna a doppio scafo di età media pari a 6,9 anni (di cui 24 navi di proprietà, 17,5 a noleggio e 7 a noleggio a scafo nudo. DIS ha inoltre quattro navi in gestione commerciale). d’Amico Tankers ha inoltre contratti in essere con Hyundai Mipo Dockyard Co. Ltd per la costruzione di due nuove navi cisterna Long Range, con consegna prevista nel primo trimestre del 2019.

Soddisfazione da parte di Paolo d’Amico (nella foto), presidente di d’Amico International Shipping che dichiara: “Sono lieto di poter annunciare il raggiungimento di questo accordo con un’importante istituzione finanziaria giapponese, che ci consentirà di generare un effetto di cassa netto pari a circa 10,2 milioni di dollari, rispetto al preesistente finanziamento bancario. Si tratta della nostra prima operazione JOLCO (Japanese Operating Lease with Call Option), una transazione innovativa per un armatore non giapponese e che apre di fatto una nuova fonte di finanziamento per DIS, che potremmo nuovamente utilizzare in futuro. Questa particolare struttura di leasing è infatti caratterizzata da costi competitivi rispetto alle tradizionali transazioni di ‘sale and lease back’ giapponesi”.