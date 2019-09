“Ora di Futuro”: il progetto di Generali Italia arriva in Senato

Città più verdi, più tempo in famiglia, più impegno sociale e più volontariato. È quanto è emerso da ‘Ora di Futuro’, il primo osservatorio di Generali Italia con l’obiettivo di educare i bambini di oggi per garantire un futuro migliore agli adulti di domani.

Il progetto, promosso da Generali Italia e The Human Safety Net – con la collaborazione delle tre onlus L’Albero della vita, Mission Bambini e il Centro per la Salute del Bambino – ha analizzato 800 elaborati creativi di oltre 30mila bambini di 2.500 classi elementari. Tali risultati sono quindi stat presentarli oggi in Senato, dove 225 bambini hanno consegnato 9 ‘mozioni di fiducia’ alla presidente Casellati su ambiente, salute, benessere ed economia.

“Un impegno che per noi durerà 3 anni ed è il nostro modo di fare azienda”, ha spiegato ai microfoni di Affaritaliani.it Marco Sesana, Country Manager & CEO di Generali Italia. “Un impegno che ci consente di essere al fianco delle comunità locali e attivi nell’inclusione, anche di famiglie in difficoltà”. “Dopo un anno di lavori”, ha continuato Sesana, “l’Osservatorio ci indica che oggi i bambini si percepiscono come attori del cambiamento e si sentono responsabili in prima persona per il futuro. Con questo progetto vogliamo fornire ai bambini gli strumenti per affrontare il mondo, ma anche l’aspirazione ad avere un impatto su di esso”.

“Ora di futuro è un’iniziativa virtuosa e lungimirante a cui ho guardato sin dal primo momento con particolare apprezzamento”, ha commentato la Presidente Casellati. “È evidente che lo sviluppo di un Paese è legato alla formazione umana e culturale dei suoi cittadini, anche di quelli più svantaggiati. Un percorso che inizia sin dai primi anni di vita e che richiama il ruolo centrale della famiglia e degli istituti scolastici.”

I bambini sono stati coinvolti in un percorso didattico innovativo attraverso il gioco sull’isola virtuale di Mauaga. Il programma ha permesso loro di maturare la consapevolezza che tutte le scelte producono delle conseguenze e li ha aiutati a formare le competenze di base per valutare le soluzioni più sostenibili. I bambini si proiettano nel futuro con: grande consapevolezza dei problemi ambientali e sociali, atteggiamento concreto e fattivo, positività e ottimismo, tecnologia amica.

785 oggetti creativi sono il prodotto conclusivo delle classi terze, quarte e quinte di scuola primaria. Si tratta perlopiù di disegni, ma non mancano artefatti tridimensionali come veri e propri plastici che rappresentano la città ideale dei bambini, oggetti tecnici come robot e pale eoliche realizzati con materiali riciclati, giochi a tema, osservazioni e proposte per preservare l’ambiente e migliorare la convivenza civile, una vera e propria Costituzione, il file audio di una canzone interamente prodotta e realizzata dagli alunni.