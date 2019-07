Ora è ufficiale: niente procedura. E lo spread crolla sotto 210

Come atteso, la Commissione europea ha deciso di non chiedere all'Ecofin l'apertura della procedura per deficit eccessivo basata sul debito a carico dell'Italia. Una decisione che arriva dopo che anche i capi di gabinetto dei commissari europei hanno concordato che non sarà chiesto all'Ecofin di avviare le sanzioni contro l'Italia.



Nella lettera del premier Giuseppe Conte e del ministro dell'Economia Giovanni Tria alla Commissione europea, l'Italia offre l'impegno a un miglioramento strutturale del deficit nel 2020 compatibile con le regole del Patto di stabilità. Tuttavia - secondo quanto apprende l'Ansa - non vi sarebbe indicazione di cifre o obiettivi numerici per il prossimo anno.



Sul mercato secondario, rassicurati dalla correzione dei conti pubblici per evitare la procedura europea e ora che lo spettro sanzioni è scomparso, gli investitori che già acquistavano Btp per l'ottimo profilo di rischio-rendimento in un contesto accomodante dettato dalla Bce hanno gettonato ancora di più i titoli italiani.



Così continua a ridursi lo spread tra Btp decennali e omologhi Bund tedeschi e scende sotto i 210 punti per la prima volta da fine maggio 2018. Il differenziale, dopo aver aperto a quota 216 punti e risalito a 220 per l'andamento negativo dei decennali tedeschi, si è spinto fino a un minimo di 207, per un rendimento dei titoli italiani all'1,687%.