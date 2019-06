Oscar di Bilancio: Innovazione nel reporting. Best practice a confronto

Oscar di Bilancio: la novità di quest’anno è il report che presenta prospettive sul reporting. Nel report vengono illustrati interessanti casi di innovazione, insight e prospettive dell'edizione 2018.

L'obiettivo del seminario è stato quello di creare un momento di condivisione tra le diverse società e organizzazioni partner e fornire così stimoli utili al processo di rendicontazione del 2019.

Durante il seminario sono state presentate testimonianze concrete di innovazione e sono stati delineati gli scenari futuri.

L'incontro è stato anche l'occasione per presentare e distribuire, un report con 26 best practices di innovazione, 40 esempi illustrativi dei criteri di valutazione di Oscar di Bilancio 2018, i punti di vista delle associazioni di categoria e alcuni articoli di approfondimento.

INNOVAZIONE NEL REPORTING

“Quest’anno Ferpi ha avviato un percorso di rinnovamento che si sviluppa su tre dimensioni” ha detto Joakim Lundquist, Segretario Generale Oscar di Bilancio. “La prima è quella del cambiamento. Da una parte la rendicontazione vede una maggiore integrazione delle tematiche ESG (Enviroment, Social e Governance) con quelle finaziarie e, dall’altra il modo in cui gli stakeholder “consumano” i documenti aziendali sta diventando sempre più frammentato. La seconda dimensione è quella della narrazione. La sfida è imparare a parlare con un pubblico sempre più ampio. La terza dimensione riguarda la necessità di offrire a tutte le organizzazioni coinvolte un output tangibile”.

L’ESPERIENZA MEDIOLANUM

“Innovability è una parola che ci guida perché composta da due parole importanti: innovazione e sostenibilità – ha detto ad Affaritaliani.it Gianluca Randazzo, Head of Sustainability Banca Mediolanum. “Queste due parole sono legate fra loro perché l’innovazione deve essere sostenibile e la sostenibilità deve essere innovativa. Sono i comportamenti a dover essere sostenibili, la strategia e anche la rendicontazione che altro non è se non quello che raccontiamo in un momento preciso di tutto quello che è stato fatto da Banca Mediolanum. L’anno scorso abbiamo utilizzato la tecnologia blockchain perché nell’ottica del pensarci il più possibile trasparenti ed efficaci abbiamo creduto che questa tecnologia fosse un’opportunità. Nel momento in cui la nostra dichiarazione non finanziaria, approvata dal consiglio di amministrazione, doveva essere presentata all’assemblea noi abbiamo voluto notarizzarla e renderla così disponibile. Questa scelta ha avuto un effetto importante ed ha fatto notizia”.



Randazzo (Mediolanum): "Blockchain: per essere ancor più trasparenti"

FOCUS COMUNICAZIONE

"La trasparenza è già uno degli elementi di forza del nostro bilancio" - ha detto ad Affaritaliani.it Roberto Ferrari, Head of Digital Communication Strategy, Eni. "Abbiamo provato a usare la tecnologia per migliorare la trasparenza e l’esperienza degli utenti che visitano il sito Eni.com per cercare informazioni finanziarie e che si trovano normalmente nel bilancio. Abbiamo inserito domande specifiche rispetto a temi contenuti nel bilancio (come ad esempio dove si può trovare, qual è l’utile netto, qual è il dividendo, in che modo rendicontiamo) cercando di dare risposte il più possibile esaustive, precise e dettagliate. Abbiamo così capito gli elementi sui quali eravamo deboli e che non riuscivamo a raccontare nel modo migliore. Abbiamo quindi potuto sviluppare la narrazione del bilancio su altri strumenti e non solo sui motori di ricerca ma anche sul bilancio interattivo e nelle pagine che normalmente usiamo per raccontare i nostri dati".



Ferrari (Eni): "Tecnologia per migliorare esperienza degli utenti su Eni.com"

“Non abbiamo ovviamente eliminato la parte tecnica ma l’abbiamo affiancata a un racconto pensato per il general pubblic perché pensiamo che in un ano di attività ci sono tante cose che non possono solo essere raccontate con i numeri” – ha detto ad Affaritaliani.it Maurizio Abet, Senior Vice President Communication Pirelli. “Quindi in coerenza con la personalità della nostra marca abbiamo chiesto ad artisti scrittori disegnatori vignettisti di aiutarci a raccontare qualcosa che andasse oltre al racconto numerico e che desse visibilità a un pubblico più ampio circa le attività compiute da Pirelli. Ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di nuovo. A seconda di quello che faremo cercheremo di raccontarlo con una chiave interessante, in modo coerente con la personalità della marca e che possa interessare un pubblico non solo di addetti ai lavori”



Abet (Pirelli): "Raccontiamo la marca per interessare il grande pubblico"

(pezzo in aggiornamento)