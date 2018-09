Pace contributiva: come funziona. Sarà nella manovra. Ecco chi riguarderà

E' in arrivo con la Legge di Bilancio 2019 la pace contributiva, misura voluta in particolare dalla Lega. "Prima di tutto voglio dire chiaramente che non si tratta assolutamente di un condono", spiega ad Affaritaliani.it Claudio Durigon, sottosegretario di Stato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che sta personalmente curando la stesura del provvedimento.

"Con questa misura - spiega l'esponente del Carroccio - si potranno coprire volontariamente alcuni periodi o buchi della vita lavorativa, ma solo per quanto riguarda la parte contributiva e quindi dal 1996 in poi. In queste ore stiamo studiando lo strumento nei dettagli per capire quali saranno le attività da inserire".

Quindi la pace contributiva ci sarà nella Legge di Bilancio? "Siamo ancora nella fase della valutazione totale del provvedimento, ma se passa sarà certamente in Legge di Bilancio".

Ma come funzionerà esattamente la pace contributiva? "Ci sono dei periodi di mesi o anni della vita lavorativa, soprattutto dopo che sono state varate leggi che hanno introdotto la flessibilità specialmente per i giovani, durante i quali i lavoratori non hanno versato contributi. Con la nostra pace contributiva si potrà investire sulla propria previdenza pagandosi i buchi che ci sono".

Durigon ci tiene a sottolineare un punto molto importante: "La pace contributiva non è legata a quota 100. Il provvedimento che abbiamo in mente parte dal 1996 e interessa quei periodi che, per motivi di contratti particolari o altro, vedono vuoti, di mesi o anni, che si potranno volontariamente pagare per coprire la parte mancante. Ma tutto ciò non servirà per arrivare a quota 100. E' un modo per far entrare più soldi nelle casse dell'Inps". Un esempio? "Gli anni universitari si potranno riscattare in maniera più veloce", afferma il sottosegretario.

Ma chi pagherà? "I contributi sono volontari, se poi l'azienda li vuol pagare al lavoratore ben venga". Durigon spiega: "E' normale che sarà previsto uno sconto, altrimenti non sarebbe una pace contributiva, ma se dicessi oggi di quanto sarà lo sconto direi una cavolata".

Per quanto riguarda la platea interessata al provvedimento, il sottosegretario spiega che "i tecnici dell'Inps stanno ancora facendo tutti i calcoli e quando avremo i numeri li comunicheremo. La pace contributiva è uno strumento adeguato per far credere ancora di più nell'investimento sulla propria previdenza sociale colmando mesi o anni di buchi in maniera volontaria. Ma, ripeto, non è legata a quota 100 e nella maniera più assoluta non è un condono tombale".