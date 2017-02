padoan: l'italia farà manovra correttiva. niente procedura ue

L'Italia farà la manovra correttiva dei conti pubblici da 3,4 miliardi di euro, pari allo 0,2% del Pil, come chiesto da Bruxelles e domani, con la pubblicazione del rapporto sul debito, non si aprirà una procedura d'infrazione per aver sforato i target di bilancio. Lo ha assicurato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, al termine dei due giorni di riunioni a Bruxelles per seguire l'Eurogruppo e l'Ecofin. "L'Italia si è impegnata a fare la correzione dei conti pubblici" come richiesto dall'Ue, ha detto il ministro confermando che la manovra "si farà e toglierà ogni dubbio sulla consistenza, o sulla coerenza dell'Italia con le regole".

Alla domanda se il rapporto sul debito pubblico, che la Commissione europea presenterà domani, sarà un ulteriore passo verso l'apertura di una eventuale procedura Ue contro l'Italia, Padoan ha risposto con un secco "direi proprio di no". Inoltre, il ministro non vede dubbi sui mercati relativi alla sostenibilita' del debito italiano nel lungo termine.

"Sui mercati ci sono dei pezzi - ha continuato - c'è un prezzo sullo spread che si è alzato da circa un mese, anche a seguito dell'effetto Trump, che ha numerose implicazioni. Lo spread si e' stabilizzato, non sta andando su e questo mi dice che sui mercati che funzionano non ci sono dubbi in tal senso", ha aggiunto. Interpellato sulle privatizzazioni, il ministro ha messo in evidenza che "la via maestra per ridurre il debito è la crescita". "Le privatizzazioni - ha precisato - hanno svariati scopi e uno di questi e' ridurre il debito, ma gli altri sono il miglioramento dell'efficienza delle imprese partecipate, come dimostra il caso di Poste italiane la cui efficienza e' molto aumentata dopo la cessione della prima tranche".

Inoltre, ha aggiunto, le privatizzazioni favoriscono "un migliore accesso alle risorse finanziarie". Sempre a proposito di Poste, il ministro ha messo in evidenza come "la sensibilità sociale e la capacità di lasciare sui territori periferici un presidio postale è aumentata dopo che la gestione di Poste ha dato vita alla prima tranche di privatizzazione". Questo dimostra, ha proseguito, che "non ci sono correlazioni sbagliate fra privatizzazioni e dimensione sociale: al contrario". Infine, il ministro ha annunciato che "Enav ha avuto un premio di riconoscimento come migliore Ipo europea del 2016", ha concluso.