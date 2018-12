Pagamenti, se in Cina torna la voglia di contante

Dragone, voglia di contante? In Cina, il rapido sviluppo dei pagamenti elettronici, senza contanti, cashless, con carta o con dispositivi mobili, preoccupa il partito. I colossi dell'e-commerce Alibaba e il conglomerato cinese Tencent attivo in più settori, dall'intrattenimento ai media, ai telefoni cellulari, fanno ombra al partito. E la banca centrale pare abbia chiesto che i negozi accettino ancora i contanti.

Anche i mendicanti, rivela Italia Oggi, accettano pagamenti digitali. L'elemosina in Cina si fa anche con lo smartphone e WeChat! Sono in rapida crescita le transazioni mobili nelle principali città della Cina, la seconda più grande economia del mondo, dove la liquidità sta diventando scarsa. E questo preoccupa la Banca centrale cinese. I trasferimenti elettronici hanno dato un nuovo mezzo di pagamento, ma non devono sostituire i pagamenti in contanti.