Pal Zileri, lascia Mannucci. Sanavia nuovo Ceo

Il gruppo Mayhoola affida la poltrona di amministratore delegato di Forall Confezioni a Marco Sanavia. Il manager ricopriva già da tempo incarichi dirigenziali all’interno del gruppo cui fa capo il marchio Pal Zileri. Sanavia prenderà immediatamente il posto di Giovanni Mannucci, nominato nell’ottobre 2016 con l’obiettivo di rilanciare l’azienda, dopo il passaggio del controllo. Adesso, Mannucci termina la collaborazione con Forall Confezioni e con tutte le società del gruppo in cui rivestiva una carica sociale per intraprendere nuove sfide imprenditoriali.

Prima di approdare in Forall Confezioni nel 2014, Sanavia ha lavorato all’interno di Geox, Bottega Veneta e Gucci. Mayhoola aveva acquistato il 65% di Forall Confezioni nel 2014, e in quell’occasione venne chiamato come amministratore delegato Paolo Roviera.

Due anni dopo ha completato l’operazione comprando il restante 35% da Arafa Holding, dando inizio all’epoca di Mannucci. Il fondo qatarense detiene anche il controllo di Valentino e Balmain. In una nota ufficiale, Mayhoola conferma inoltre la direzione creativa di Rocco Iannone, nominato circa un anno fa. Il designer ha preso il posto di Mauro Ravizza Krieger dopo aver lavorato per dieci anni in Giorgio Armani.