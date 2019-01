Palazzo Chigi: Bankitalia? Stime indicano validità della manovra

"Le ultime stime di Banca d'Italia sull'ultimo trimestre del 2018 e le prime previsioni per il 2019 indicano che l'impostazione di una manovra espansiva, sottolineata dal Governo e sostenuta anche nel corso del negoziato con le istituzioni europee, mantiene tutta la sua validita'. Il rallentamento economico che sta investendo tutto il continente europeo necessita di una risposta coraggiosa anche in Italia, rendendo particolarmente opportuno un rilancio della domanda interna, dei consumi e degli investimenti pubblici e privati". E' quanto si legge in una nota della Presidenza del Consiglio dei ministri. "Siamo fiduciosi - continua la nota - nel fatto che le misure qualificanti del contratto di governo introdotte nella manovra, i 15 miliardi di investimenti aggiuntivi nel prossimo triennio e la profonda azione riformatrice intrapresa dal Governo, volta a sbloccare l'enorme potenziale produttivo del Paese, assicureranno al Paese una crescita sostenuta".