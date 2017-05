Palladio Holding diventa azionista di Rcf Group con il 30%

Palladio Holding e' diventata azionista di Rcf Group con una quota del 30%. Una partnership, spiega una nota, che mira ad unire le qualita' e le competenze dei soci per consolidare ed accelerare gli ambiziosi obiettivi di crescita della societa'. Un nuovo importante investimento per Palladio Holding effettuato dalla holding del gruppo attraverso un veicolo dedicato e senza ricorso a leva finanziaria, anche in vista dei piani di crescita di Rcf Group che potranno prevedere acquisizioni nel breve o medio periodo.

Rcf Group, con sedi a Reggio Emilia e Bologna, opera con i marchi Rcf e dB Technologies ed e' attivo nella progettazione, produzione e commercializzazione di prodotti e sistemi per l'audio professionale e la sonorizzazione pubblica. Nel 2016 ha realizzato un fatturato di 118 milioni di euro e un ebitda di oltre 22 milioni. Il Cda sara' composto da otto membri e vedra', oltre alla conferma del presidente Alfredo Macchiaverna e del cfo Remo Morlini, l'ingresso di tre esponenti di Palladio: Nicola Iorio come vice presidente, Giorgio Drago e Nadia Buttignol.