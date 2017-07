Paola Mainetti nominata Commendatore

Il Prefetto di Roma, Paola Basilone, ha consegnato a Paola Mainetti l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, su decreto del Presidente della Repubblica. Paola Mainetti, insignita grazie al suo impegno per la tutela e valorizzazione del patrimonio artistico italiano, è fondatrice e Vicepresidente della Fondazione Sorgente Group, istituita nel 2007. Tante le iniziative della Fondazione per la Capitale e per la cultura italiana: dalle mostre di archeologia classica e pittura antica organizzate presso i propri spazi espositivi fino all’adozione e cura di monumenti storici della città come il Giardino degli Aranci sull’Aventino. La Fondazione da lei diretta vanta nella sua collezione archeologica pezzi unici come i ritratti di Marco Claudio Marcello (25 - 20 a.C.) e di altri esponenti della dinastia Giulio Claudia, una scultura di Athena Nike del V sec. a.C. esposta permanentemente nello Spazio Tritone con un allestimento multimediale. Tra i dipinti antichi della collezione ricordiamo la Madonna col Bambino benedicente del Pintoricchio, la Diana Cacciatrice del Guercino e capolavori più recenti di Giovanni Boldini, in mostra al Vittoriano proprio in questi giorni.

Tra gli insigniti, a vario titolo, stamattina erano presenti il regista Ricky Tognazzi, personaggi istituzionali come l’Avvocato Francesco Piazza, uomini d’impresa come Alessandro Bracci (direttore sede romana della Siae), Catia Tommasetti (già Presidente Acea), Cristiano Cannarsa (neo Ad della Consip e Presidente di Sogei), le giornaliste Chiara Longo Bifano e Natalia Marra. Hanno ricevuto un’onorificenza anche Bruno Dalla Piccola (Direttore Scientifico Ospedale Pediatrico Bambino Gesù) e Paolo Maria Rossini (Direttore dell'Istituto di Neurologia dell'Università Cattolica - Policlinico Agostino Gemelli).