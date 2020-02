Paolo Capone (Ugl): "Pluralismo sindacale una ricchezza. Da Prodi un rigurgito autoritario"

“Prodi vive sulla luna quando afferma che dovrebbe esistere un solo sindacato. La sua dichiarazione è decisamente imbarazzante. Il pluralismo sindacale, semmai, è una ricchezza per il nostro Paese”. Lo afferma il leader dell’UGL, Paolo Capone, commentando le affermazioni di Romano Prodi sul pluralismo sindacale.

“Altrettanto grave – continua Capone – è poi affermare che c’è un solo sistema industriale, come dire che solo Confindustria può rappresentare le imprese. Vorrei ricordare che in Italia abbiamo una varietà ampia di produttori industriali, l80% dei quali sono piccole e medie imprese, per lo più artigiane. Il massimo della idiozia politica – attacca Capone – Prodi la raggiunge affermando che il nostro Paese è unico e quindi devono necessariamente essere presenti un solo sindacato, un solo rappresentante delle attività produttive di beni e servizi, un solo canale tv, un solo partito. E magari un solo uomo al comando!”.

“Prodi si è dimenticato come funziona la democrazia – conclude il leader UGL – la sua è una brutta caduta di stile oppure un rigurgito autoritario. In ogni caso, sindacati, partiti, rappresentanze datoriali e soprattutto lavoratori difenderanno la pluralità delle idee e della rappresentanza”.