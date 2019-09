Korn Ferry: Paolo Massardi Senior Client Partner per l’Advisory

Korn Ferry – Società di consulenza organizzativa globale che accompagna le aziende nel ridisegnare gli asset manageriali - annuncia l’ingresso nella sede italiana di Paolo Massardi come Senior Client Partner per l’Advisory, responsabile nel segmento Industrial e Consumer.

Laureato all'Università di Brescia in Ingegneria Meccanica e all'Università di Chalmers (Svezia) in Gestione della Produzione, ha conseguito un Postgraduate in gestione aziendale presso la Solvay Business School di Bruxelles (Belgio).

Paolo Massardi vanta una consolidata esperienza nella definizione di piani strategici, ri-disegno ed ottimizzazione organizzazioni e funzioni aziendali, ingresso in nuovi mercati, fusioni e acquisizioni, gestione della supply chain e delle operations, innovazione in vari settori, con particolare attenzione alle industrie manifatturiere, energia e servizi, trasporti, infrastrutture e private equity. Inoltre è specializzato in soluzioni di Leadership & Talent, Organization Design per aiutare i Clienti a valutare, sviluppare e conservare il loro capitale umano.

Dal 2006 ha ricoperto il ruolo di Senior Partner in Italia in una società di consulenza strategica a livello globale; in precedenza, ha lavorato per la stessa società in Belgio e in Francia.

Ha inoltre maturato una consolidata expertise nella supply chain e nelle operations, in qualità di Group Manager di una Azienda leader globale dei beni di largo consumo e ha ricoperto diversi incarichi pan-europei e diretto progetti in America, Asia e Medio Oriente.

“Paolo ha forti competenze in numerosi settori industriali e dei beni di consumo, oltre a una profonda conoscenza dei diversi mercati – commenta Maurizia Villa, Managing Director e Country Chair di Korn Ferry in Italia. – Sono certa che la sua esperienza porterà un grande valore aggiunto ai nostri Clienti in termini di organizzazione strategica”.